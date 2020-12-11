Плюс 15 смертей и 223 зараженных. Коронавирус в Алтайском крае не ослабляет позиций

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 211 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 - 11.

Прирост дали следующие территории: Барнаул – 68, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Благовещенский район – 7, Камень-на-Оби, Славгород, Калманский, Первомайский, Табунский, Усть-Пристаньский-по 6 заболевших, Белокуриха, Заринск, Яровое, Локтевский район – по 5 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Тогульский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Ключевской, Крутихинский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный районы– по 2 заболевших, Алейск, Баевский, Заринский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Павловский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 28 579 человек. Уже выздоровели 25 105 человек. Умерло 1 260 человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 661 (+11 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 599 (+4 за сутки) человек.

По состоянию на 11 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 149 человек. Кроме этого, 1 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 2 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 125.

Минздравом края развернуто 5 089 коек, к кислороду имеют подключение 2801, с ИВЛ – 486. Резервных коек - 1712.

143 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из 28 579 заболевших: 8 202 – у больных внебольничной пневмонией, 13 707 – у заболевших ОРВИ, в 6 670 случаях – бессимптомное течение.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 880 335 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 194,28 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6 255 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6 574 за минувшие сутки.