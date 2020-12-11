Цена квадратного метра жилья вырастет в Алтайском крае в 2021 году

Цена квадратного метра в Алтайском крае вырастет на 2 тысячи рублей или меньше в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

Средняя рыночная цена квадратного метра жилья по России составит 49 173 рубля. В среднем по стране она вырастет на 539 рублей по сравнению с концом 2020 года. Сильнее всего подорожает жильё в Москве и регионах Дальнего Востока, снизятся цены только в Бурятии. В 43 регионах РФ стоимость квадратного метра недвижимости останется прежней.

«Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя», - отметили «Известия».

По данным информационной базы данных realtymag.ru, средняя цена на вторичное жильё в Барнауле составляет 56 225 рублей за квадратный метр и 56 329 рублей за квадратный метр – на новостройки.

На данный момент регион занимает третье место среди регионов СФО по объёмам строительства нового жилья. Как сообщил региональный Минстрой со ссылкой на единую информационную систему жилищного строительства, по 73 разрешениям на строительство 42 застройщика возводят 1080 тыс. кв. м. жилья.