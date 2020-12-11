Алтайский край выполнил годовой план по расселению аварийного жилья

Алтайский край вошёл в число 56 регионов, которые полностью выполнили годовой план по расселению аварийного жилья. Об этом сообщило агенство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Переселение происходило в рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». По словам Хуснуллина, план по данному федеральному проекту в РФ на 2019-2020 годы выполнен на 173%. Из аварийного жилого фонда в 2020 году переселили более 62 тысяч человек. Всего по России с 2019 по 2025 годы из непригодных для проживания зданий власти планируют переселить ещё 630 тыс. человек. С 2019 года по стране новый дом получило уже более 120 тыс. человек из почти 2 млн кв.м. аварийного жилья.

Кроме Алтайского края, в СФО с целевыми показателями справились Кемеровская, Новосибирская, Томская, Иркутская области и Красноярский край.

Между тем, проблема переселения людей из аварийного жилья на Алтае остается достаточно острой.

«Политсибру» писал о том, что Алтайский край подал дополнительную заявку на 483 млн рублей в Фонд ЖКХ. Регион намерен потратить деньги на переселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Если заявку одобрят, за 2020-2021 годы край получит от Фонда ЖКХ в общей сложности 799,5 млн рублей и, с учетом денег из регионального бюджета, выделит на расселение людей из аварийного жилья 812,5 млн рублей.

В 2019 году край потратил на решение проблемы ветхого жилья 394,06 млн рублей из траншей госкорпорации и 4,1 млн рублей из собственного бюджета. Тогда удалось переселить 808 человек из 315 аварийных домов.

Напомним, что, по информации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Алтайском крае, в регионе 652 аварийных жилых помещения. В программе переселения на 2019-2025 год участвует 268 из них. Всего переезда ждут 13,65 тыс. человек, из них 7,77 тыс. - в ближайшие 4 года.