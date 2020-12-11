Сергей Белоусов: «В вопросах производства качественных продуктов питания мы прошли колоссальный путь»

На весенней сессии Совета Федерации будет рассмотрен закон о производстве продуктов питания «зеленой линии»

Чтобы понимать объем проделанной работы в организации производства качественных продуктов питания, необходимо оглянуться назад, в недалекое прошлое, когда наши торговые точки были буквально завалены продукцией крайне сомнительного происхождения. Причем, настолько низкого качества что зачастую, домашние животные не ели то, что предлагалось употреблять в пищу населению. Все это сопровождалось яркой, непривычной нам упаковкой и агрессивной рекламой, напомнил сенатор.

Сегодня мы уже имеем закон об органической продукции, прилагаем массу усилий для того что б этот закон заработал в полную силу. Но, учитывая жесткие требования к производству органики, мы должны понимать, что эта продукция всегда будет являться эталоном качества, а ее производство будет ограниченным. Даже в самых продвинутых странах на долю органических продуктов приходится 7-20% от всего рынка. Другими словами 80 процентов продуктов питания в этих странах не являются органическими, которые так же находят своего потребителя. Таким образом, мы приходим к необходимости производства продуктов питания с контролируемыми, доказанной безопасностью добавками, которых в органической продукции быть не может по – определению.

Здесь стоит напомнить, что в своём Послании Федеральному собранию в 2019 году Владимир Владимирович Путин поручил правительству создать защищенный бренд «зеленой продукции», который должен подтверждать, что в её производстве использовались только безопасные для здоровья людей технологии. Такой бренд, как отмечал Президент, должен служить гарантией качества на внешнем и внутреннем рынке.

Именно такая продукция может стать массовой и доступной для широкого круга потребителей, удовлетворив все возрастающий спрос населения на качественное здоровое питание, уверен Сергей Белоусов.

Сенатор уверен, что «Зеленая продукция» позволит не только удовлетворить устойчивый запрос населения на качественное здоровое питание, но и займет достойное место на международном рынке продуктов, став одной из важнейших экспортных составляющих отечественной экономики.