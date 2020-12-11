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Износ парка автобусов в Алтайском крае доходит до 80%

Новости
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Об этом рассказали во время рабочей встречи губернатора края Виктора Томенко и Общественной палаты региона.  Один из вопросов, вынесенный на осуждение с губернатором - высокая изношенность общественного транспорта, сообщает официальный сайт  Алтайского края.

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По официальным данным, к  примеру, износ парка автобусов большой вместимости доходит до 80%.

Виктор Томенко подчеркнул, что это сложный финансово затратный вопрос и власти над ним работают, в частности в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор предложил создать совместную рабочую группу с Министерством транспорта Алтайского края и более детально проработать данный вопрос.

Напомним,  вопросы обновления общественного транспорта в регионе поднмаются не первый год.   Более того, он актуален для большинства регионов. В октябре 2020 года  в Государственной Думе  обсуждали возможность обновления транспортного парка в регионах за счет  дополнительных доходов федерального бюджета.   

При этом только на обновление барнаульской  транспортной сети требуются значительные финансовые вливания. Так, по оценкам ВЭБ.РФ, на обновление подвижного состава и   трамвайно-троллейбусную сеть краевого центра  может потребоваться 17 - 22 млрд рублей. Обновление автобусного парка города эксперты оценивают в 1 млрд рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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