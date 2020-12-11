Износ парка автобусов в Алтайском крае доходит до 80%

Об этом рассказали во время рабочей встречи губернатора края Виктора Томенко и Общественной палаты региона. Один из вопросов, вынесенный на осуждение с губернатором - высокая изношенность общественного транспорта, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Алтайский край всё-таки согласился принять в дар московские трамваи Новости 19.11.2020 10:50

По официальным данным, к примеру, износ парка автобусов большой вместимости доходит до 80%.

Виктор Томенко подчеркнул, что это сложный финансово затратный вопрос и власти над ним работают, в частности в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор предложил создать совместную рабочую группу с Министерством транспорта Алтайского края и более детально проработать данный вопрос.

Напомним, вопросы обновления общественного транспорта в регионе поднмаются не первый год. Более того, он актуален для большинства регионов. В октябре 2020 года в Государственной Думе обсуждали возможность обновления транспортного парка в регионах за счет дополнительных доходов федерального бюджета.

При этом только на обновление барнаульской транспортной сети требуются значительные финансовые вливания. Так, по оценкам ВЭБ.РФ, на обновление подвижного состава и трамвайно-троллейбусную сеть краевого центра может потребоваться 17 - 22 млрд рублей. Обновление автобусного парка города эксперты оценивают в 1 млрд рублей.