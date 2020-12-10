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Правительство РФ выделило более 200 млн рублей на реставрацию Алтайского краеведческого музея

Новости
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Правительство РФ отправит Алтайскому краю 202, 8 млн рублей. Эти деньги пойдут на реставрацию Алтайского государственного краеведческого музея. Такое распоряжение подписал 7 декабря Михаил Мишустин. В соответствии с документом, опубликованным на сайте правительства, более 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию культурных учреждений будет направлено 22 регионам.  

Поддержка культурных объектов в регионах – часть федерального проекта «Культурная среда», отмечают в правительстве.

На реставрацию Алтайского краеведческого музея деньги придут в два транша.   Около 110, 3 млн  -  в 2022 году и 92,5 -  в 2023 году. Именно в 2023 году и  намереваются сдать проект.

Напомним, о необходимости реконструкции краеведческого музея  губернатор края Виктор Томенко заявил еще в 2019 году.  По информации официального сайта региона, работ должны  были начаться в 2020 году. Предполагалось, что  они обойдутся в 300 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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