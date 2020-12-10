ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group

Банк ВТБ подключил более 200 магазинов Calzedonia Group по всей России к торговому эквайрингу. Розничная сеть предоставит своим клиентам функции бесконтактной оплаты, а в дальнейшем – и возможность расчета с помощью QR-кодов.

Проект дает возможность магазинам Calzedonia Group принимать оплату покупок банковскими картами и с помощью платежных приложений Pay на смартфонах. Эквайринговые терминалы новейших моделей предоставляются бесплатно и поддерживают такие международные платёжные системы как Visa, MasterCard, American Express, UnionPay, а также карты национальной платёжной системы «Мир». Выручка от продаж в магазинах сети автоматически зачисляется на расчетный счет ретейлера. Отчетность по совершенным транзакциям компания получает от банка в индивидуальном формате, который позволяет быстро загружать его в учетную систему казначейства Calzedonia Group.

«В этом году объем безналичных платежей в России впервые превысил объем снятия наличных с карт. Это результат многолетнего тренда по изменению потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты. Одним из факторов такого ускоренного процесса стала технология бесконтактных платежей и в том числе возможность оплаты смартфонами с помощью NFC-модуля: с ростом скорости жизни людям все чаще жаль времени на оплату наличными, а оплата смартфоном занимает всего 1-3 секунды. И сейчас самые современные технологии доступны клиентам сети Calzedonia. Это сделает процесс оплаты покупок в магазинах ретейлера быстрее и комфортнее. В дальнейшем в рамках сотрудничества с Calzedonia мы планируем развитие других форм безналичных платежей, в частности, подключение сервиса Alipay и оплату с помощью QR-кодов», - комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Мы рады сообщить о новом проекте в сотрудничестве с банком ВТБ, который выбрали в качестве надежного партнера для постоянного технологического развития в условиях высокой конкуренции. Реализация проекта направлена не только на оптимизацию наших расходов по эквайрингу, но и на предоставление покупателям широкого и современного спектра платежных методов, что позволит нам сделать еще один шаг навстречу улучшения клиентского опыта в наших магазинах», — прокомментировал финансовый директор Сalzedonia Group в России Джан Лука Морандини.

ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. С начала 2020 года оборот банка по данному направлению бизнеса достиг 2 триллионов рублей. Среди крупнейших партнеров ВТБ - сети АШАН, «Лента», Leroy Merlin, OBI, МВидео, Metro Cash&Carry, «Фамилия», Группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и MAIL.RU.