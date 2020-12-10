Алтайский депутат записала очередное послание Президенту Путину

Депутат Госсобрания республики Алтай Мария Демина записала очередное обращение к президенту России Владимиру Путину. Запись она разместила в социальной сети.

На этот раз она попросила разобраться Президента с земельными отношениями и «молчаливым согласием» республиканского правительства, судебной системы и других структур на присвоение рядом компаниями земельных паев.

Это уже не первое обращение депутата в адрес президента. В прошлом она пожаловалась на методы работы политтехнолога Валерия Барабанова, занимавшего пост советника главы региона Олега Хорохордина. Письмо вызвало общественный резонанс. Кроме того, правоохранительные органы начали проверку заявления депутата. Вскоре после этого Валерий Барабанов покинул свой пост не проработав и месяца.

Новый советник Олега Хорохордина уволился, не проработав и месяца Новости 16.11.2020 17:15

Сложно сказать, воодушевил ли Марию Демину результат на обращение к президенту, однако, формулировки выбранные для «беседы» достаточно жесткие.

В целом в республике назрело противостояние между рядом депутатов Эл Курултая и правительства региона. В октябре в парламент республики Алтай поступило заявление о вотуме недоверия Хорохордину. Затем Президиум отклонил его, однако оппозиция пообещала не сдаваться.