Барнаулец пытался отправить за границу прицелы для гранатомётов

Житель Алтайского края предстанет перед судом за контрабанду оптических прицелов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

«Житель краевой столицы приобрел у неустановленных лиц прицел гранатометный оптический ПГО - 7В и оптический прицел ПУ Т – 3, предназначенные соответственно для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем калибра 23 мм., являющиеся изделиями военной техники. После этого, используя свой аккаунт на сайте торговой площадки Ebay.com, обвиняемый посредством размещения объявления о продаже прицелов, приискал покупателей среди иностранных жителей», - рассказали в ведомстве.

После того, как на объявление откликнулись покупатели из Китая и США, мужчина сходил на почту, оформил международные почтовые отправления и заполнил нужные таможенные декларации. В них он написал неверные характеристики товаров и их стоимость. После этого барнаулец отправил прицелы в КНР и США.

Однако за границу товары так и не выехали. В магистральном сортировочном центре их изъяли сотрудники краевого УФСБ.

Теперь мужчину будут судить по части 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение иной военной техники через таможенную границу Таможенного союза). Если вину барнаульца признают, ему грозит 7 лет тюрьмы.