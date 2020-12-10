Городские власти предложили разместить конструкцию «Барнаул орденоносный» на здании мэрии

Более 30 вариантов размещения конструкции Барнаул орденоносный и Ордена Октябрьской революции прислали барнаульцы в мэрию города. На специальном совещании, которое прошло накануне в администрации города директор МКУ «Архитектура города Барнаула» Алексей Бобров рассказал о том, какие варианты были предложены.

Самыми популярными местами для размещения, по предложениям горожан стали развязка Павловский тракт-Малахова, террасы Нагорного парка со стороны «Спартак-2» и набережной реки Оби, а также «Нулевой километр».

«Все эти площадки имеют хороший обзор, но создание подобных конструкций нарушит сложившийся архитектурный ансамбль территорий. Кроме того, расположение надписи на террасах Нагорного парка нарушит систему водоотведения», - сообщил Алексей Бобров.

Кроме того жители краевого центра непротив увидеть конструкцию в сквере на пересечении улиц Взлетная и Ускова, площади Баварина, на здании Речного вокзала, на зданиях, расположенных на площади Победы, площади Октября, здании железнодорожного вокзала, на мосту на Павловском тракте со стороны Павловска, на здании Финансового университета на проспекте Ленина и других.

Однако размещение на жилых домах потребует получения согласия всех собственников, кроме того, в учреждении опасаются, что она серьезно осложнит ремонтные работы. Поэтому Бобров предложил разместить надпись на здании администрации города расположенном по адресу ул. Гоголя ,48.

«Здание имеет хороший обзор с въезда в город со стороны нового коммунального моста, текст надписи советует функциональному назначению здания. Кроме того, при размещении надписи здесь будет обеспечена возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за её состоянием», - сказал он.

Мэр города Вячеслав Франк решил. Что вопрос требует более широкого обсуждения.

Свое мнение должны высказать Союз архитекторов, Общественная палата города, депутатское сообщество, общественные объединения.

Напомним, демонтаж конструкции "Барнаул орденоносный" с крыши дома по Ленина, 53 вызвал шквал недовольства в социальных сетях. Городские власти пояснили, что демонтировали ее из-за аварийного состояния. Настойчивые просьбы в адрес властей вернуть конструкцию поступали более 3 лет. В итоге нынешний мэр Барнаула Вячеслов Франк пообещал, что историческое наследие краевого центра вернется. Он предложил барнаульцам самим выбрать место будущего размещения конструкции. Между тем демонтаж ее прошел в 2017 году.