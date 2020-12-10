Алтайские депутаты нарастили медийность благодаря активности в соцсетях

Самым медийным в ноябре вновь стал Александр Романенко, а вот остальные строчки заняли новые лидеры. Все они вошли в пятерку благодаря активности в соцсетях – одни поспорили друг с другом, а другие «закинули» СМИ отличные инфоповоды.

В ноябре спикер краевого парламента комментировал проект краевого бюджета на будущий год, также обсудил с депутатами введенные в крае ограничения на проведение утренников и корпоративов и новую систему налогооблажения для предпринимателей. По традиции, часть упоминаний Александра Романенко связана с праздниками, его поздравления публикуют в официальной прессе.

На втором месте лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. При обсуждении проекта краевого бюджета на сессии она заметила, что хотелось бы видеть больше средств на здравоохранение. Фракция КПРФ предложила сократить расходы на содержание правительства и проведение выборов и выделить, скажем, 60 млн на содержание скорой помощи. Также депутат в на своей странице в Инстаграм сообщила о новых ковидных ограничениях, это сообщение разлетелось во все краевые СМИ. Правда, в правительстве потом уточнили, что только обсуждают новые запреты.

Вернулся в тройку лидеров Сергей Писарев. В ноябре он стал один из депутатов, которые на личные средства застраховали учителей от коронавируса. Много упоминаний связано со спором, который возник у Писарева с его коллегой по парламенту Владиславом Вакаевым (он идет следующим в медиарейтинге). Политики не сошлись во мнении о целесообразности перекрытия прохода в парк. Вакаев рассказал, что не смог попасть на субботник в парк Ленина из-за того, что подход к нему со стороны улицы Ленинградской оказался перекрыт «какими-то заборами, стройками, гаражами». Писарев ответил ему, что за забором находится зоопарк, а соединить кварталы Невский и Ленинградский «нормальным тротуаром» он предлагал уже давно, и работы намечены на лето 2021 года.

Замыкает первую пятерку медиарейтинга Александр Молотов. В СМИ разошлось много его цитат с ноябрьской сессии, где он комментировал проект бюджета и другие вопросы. Также Молотов в своем телеграм-канале сообщил о том, что губернатор внес на рассмотрение депутатов кандидатуру нового бизнес-омбудсмена. Тема с назначением нового уполномоченного была одной из топовых в ноябре, поэтому сообщение депутата перепечатали многие издания.

Первая пятерка рейтинга в ноябре выглядит так:

Медиаактивность остальных депутатов АКЗС:

«Нулевую» активность в СМИ показали 23 алтайских депутата:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.