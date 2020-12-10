В 2020-ом году цены на отдельные продукты в Алтайском крае выросли более чем на 30%

В Алтайском крае за 11 месяцев цены на продовольственные товары выросли на 6,7%, непродовольственные товары – на 4,9%, а цены услуги – на 2,1%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За последний месяц цены в среднем увеличились на 1.5%, а за 12 месяцев - на 4,9%,

По данным Алтайкрайстата, в ноябре произошёл сезонный рост цен на овощи. Капуста, лук, свекла, морковь и помидоры теперь стоят на 10,4-31,0% больше, чем в октябре. Огурцы подорожали в 1,8 раза. Это объясняется тем, что в ноябре в магазинах больше не было акций на овощи.

«Масло подсолнечное стало дороже на 10,6%, яйца - на 11,4%, сахар – на 10,6%, шоколад - на 9,9%, мука пшеничная - на 8,3%, овсяные хлопья «Геркулес» - на 8,0%, творог - на 7,7%, крупа гречневая - на 5,9%, рыба мороженая неразделанная и маргарин - на 4,9%, молоко сгущенное - на 4,8%, кисломолочные продукты - на 4,1%, сметана - на 4,0%», - сообщили в ведомстве.

Однако цены понизились на шлифованный рис (на 2,8%) и пшено (на 2,4%). Это – результат акций в магазинах и снижения цен поставщиками.

Что касается непродовольственных товаров, то в связи с коронавирусом произошло увеличение цен на электронные термометры на 30,9% и ртутные – на 10,8%. Зато на 1,2 -2,8% снизились цены на стиральные порошки стиральные, электропылесосы, машины швейные, триммеры и линолеум.

Если смотреть на услуги, то из них сильно подорожали авиаперелёты – на 21,7%. На 1,3 % повысились цены на междугородние автобусы и ритуальные услуги.

Однако купить билет на поезд можно по цене на 4,8% меньше, чем прежде, путёвку в санаторий – на 3,1% меньше, а в дома отдыха и пансионаты – на 1,4% процента меньше, чем в октябре.