Обвиняемый в коррупции бывший мэр Славгорода попытался оспорить свою отставку в суде

Экс-мэр Славгорода Сергей Горбунов, обвиняемый во взяточничестве, пытался доказать в суде незаконность своей отставки. Об этом пишет ИА «Банфакс». Информацию подтвердили изданию в Славгородском городском суде.

Попытка бывшего мэра оспорить решение по своему делу оказалась неудачной. Суд не удовлетворил заявку экс-главы Славгорода на первом же заседании суда. Однако Горбунов может подать апелляцию и доказать, что увольнения не может быть до тех пор, пока он не осуждён.

Напомним, что Сергей Горбунов оказался под следствием в конце мая 2020 года. Его подозревают в даче взятки. В версии следствия, Горбунов с 2018 по 2020 год брал деньги от владельца двух компаний по поставкам угля. Всего экс-мэр получил 6,824 млн рублей. За эту сумму губернатор должен был защищать владельца угольных компаний от конкуренции и оказывать ему покровительство при заключении контрактов. Правоохранители задержали чиновника с очередной взяткой - 2 млн рублей.

16 июня 2020 года Виктор Томенко посчитал, что мэр Славгорода нарушил закон «О противодействии коррупции», и Сергей Горбунов был уволен со своего поста. Чиновника будут судить по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Заседание назначено на сегодня.