В Алтайском крае разделили нормативы ТКО для многоквартирных и частых домов

В Алтайском крае приняли новые нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь норматив для жителей региона будет единым, независимо от места проживания, но отличаться для жителей многоквартирных и частных домов.

«Измерения показали, что объем образования отходов от величины населенного пункта не особо зависит, поэтому и было принято решение установить единые нормативы. Если бы мы высчитали норматив отдельно для каждого населенного пункта края, то и тарифы пришлось бы устанавливать тоже отдельно. А учитывая затраты на вывоз и захоронение мусора, в некоторых отделенных селах он получился бы очень высоким. Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным, это один из принципов государственного тарифного регулирования. Это можно сравнить с теплосетью: отопление не может стоить по-разному для потребителя, который живет в 100 метрах от котельной, и для того, кто в 10 км от нее», - рассказал заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Кстати, «частники» будут платить больше жителей многоквартирных домов.

«Многие частные домовладения пользуются печным отоплением, и из-за этого отходов они образуют в среднем немного больше (за счет золы). Соответственно, норматив у них будет выше и платить они будут незначительно больше, чем жители многоквартирных домов», - пояснили в управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

Нормативы вступят в силу 1 июля 2021 года и учитывают не только объем, но и массу и плотность отходов. С лета следующего года они составят:

120,9 л в месяц (0,1209 куб.м) на одного человека для проживающих в многоквартирных домах;

125 л в месяц (0,1250 куб.м) на одного человека для проживающих в индивидуальных жилых домах.

Таким образом, для барнаульцев норматив существенно снизится, а для других зон Алтайского края либо немного повысится, либо останется на прежнем уровне.

Изменится и плата за услугу. Как уточнили в ведомстве, плата за обращение с ТКО складывается из тарифа регоператора, умноженного на норматив:

«Поскольку сам норматив сейчас в Барнауле выше, а тариф для всей Барнаульской зоны един, жители краевой столицы платят больше, чем, например, в Новоалтайске. При этом эта сумма включает в себя полный цикл обращения с ТКО в обоих городах. После введения новых нормативов все будут платить одинаково».