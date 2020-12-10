В Алтайском крае разделили нормативы ТКО для  многоквартирных и частых домов

В Алтайском крае приняли новые нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь норматив для жителей региона будет единым, независимо от места проживания, но отличаться для жителей многоквартирных и частных домов.
«Измерения показали, что объем образования отходов от величины населенного пункта не особо зависит, поэтому и было принято решение установить единые нормативы. Если бы мы высчитали норматив отдельно для каждого населенного пункта края, то и тарифы пришлось бы устанавливать тоже отдельно. А учитывая затраты на вывоз и захоронение мусора, в некоторых отделенных селах он получился бы очень высоким. Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным, это один из принципов государственного тарифного регулирования. Это можно сравнить с теплосетью: отопление не может стоить по-разному для потребителя, который живет в 100 метрах от котельной, и для того, кто в 10 км от нее», - рассказал заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Олег Колосков.
Кстати, «частники» будут платить больше жителей многоквартирных домов.
«Многие частные домовладения пользуются печным отоплением, и из-за этого отходов они образуют в среднем немного больше (за счет золы). Соответственно, норматив у них будет выше и платить они будут незначительно больше, чем жители многоквартирных домов», - пояснили в управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
Нормативы вступят в силу 1 июля 2021 года и учитывают не только объем, но и массу и плотность отходов. С лета следующего года они составят:
Таким образом, для барнаульцев норматив существенно снизится, а для других зон Алтайского края либо немного повысится, либо останется на прежнем уровне.
Изменится и плата за услугу. Как уточнили в ведомстве, плата за обращение с ТКО складывается из тарифа регоператора, умноженного на норматив:
«Поскольку сам норматив сейчас в Барнауле выше, а тариф для всей Барнаульской зоны един, жители краевой столицы платят больше, чем, например, в Новоалтайске. При этом эта сумма включает в себя полный цикл обращения с ТКО в обоих городах. После введения новых нормативов все будут платить одинаково».
И почему об этом сейчас активно заговорили
А у меня в доме газ, это раз))) золы мля нету
Рег операторы и правительство Вы чем думаете- с каких это пор зола стала в частном секторе мусором, давайте тогда наказывать курильщиков -ведь они пепел стряхивают, совсем мозга нет-лишь-бы денег срубить с населения