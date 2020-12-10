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«Не нужно здесь устраивать гонки». Законопроект о  дистанционном образовании не будут рассматривать в Государственной думе

Новости
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В Госдуме решили на неопределённый срок отложить рассмотрение законопроект о дистанционном образовании. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы РФ.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, властям поступает  значительное количество мнений по поводу документа.  Кроме того , он считает, что перед его принятием думцам  следует поговорить с родителями и выяснить, насколько школьники готовы обучаться вне школы. Также законодатели собираются пригласить врачей и спросить у них, насколько необходимо сейчас дистанционное обучение.

«Вообще, есть у нас возможность полноценного дистанционного обучения? У кого-то есть связь, интернет присутствует, у кого-то нет. Мы с вами знаем разные случаи, в том числе, когда на деревья залезают и оттуда пытаются поймать сигнал этого дистанционного обучения», - сказал Вячеслав Володин.

В итоге законодатели решили не спешить с вопросом о дистанте и отложить его на определённое время. «Не нужно здесь устраивать гонки», - отметил Председатель Госдумы.

Тем не менее, отсутствие закона  никак не скажется на возможности перехода на дистант российских школ.  Напомним, 21 ноября министр образования Алтайского края Максим Костенко заявлял о вероятном  введении дистанта в школах в январе-феврале 2021 года.

Сейчас же решение о дистанционном обучении в каждой школе принимается отдельно. Оно зависит от количества заболевших в конкретном учебном заведении.

Как пояснил «Политсибру» руководитель Алтайской краевой организации профсоюзов работников образования и науки Юрий Абдуллаев,  сейчас работа на дистанте регулируется другим  документом:

«Нас как профсоюз заботит, прежде всего, вопрос регулирования рабочего времени педагога. В этой связи определённый акцент расставляет подписанный Владимиром Путиным закон 8 декабря о дистанционной работе. Он носит изменения в трудовой кодекс РФ. Например, очень чётко показывая, что работодатель должен обеспечивать работника оборудованием при удалённой работе: оплачивать ему электроэнергию, интернет. Всё, что не укладывается в 8-часовой рабочий день, считается сверхурочной работой, которая  должна оплачиваться в особом режиме», - пояснил он.

Однако в законопроекте о дистанционном образовании  говорится не только об удаленном труде педагогов. И,  по признанию Абдуллаева, затрагивает очень большой круг интересов:  родителей, детей, учителей, руководителей.

«Здесь торопиться нельзя. Но с другой стороны, безусловно, необходимость регулирования дистанционного обучения назрела, и коронавирусные ограничения лишь подтолкнули систему образования к тому, чтобы использовать всё то лучшее, что она могла дать. Понятна обеспокоенность родителей, самих педагогов, ведь часто поднимаются вопросы о том, что дистанционное обучение заменит очное. Об этом вынужден был сказать и президент лично. Но этого не будет», - резюмировал он.

Антон Дегтярев

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Автор: Политсиб.ру

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

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