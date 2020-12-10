О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

«Чтобы праздник был и нам за это ничего не было».  В алтайские учреждения культуры пришло только 40% зрителей от уровня прошлого года

Новости
0

В учреждения  культуры  Алтайского края пришло только 40% посетителей от уровня прошлого года. Об этом, по итогам 9 месяцев, на пресс-конференции 10  декабря рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Уменьшилось также количество посетителей в театрах.  Если за 9  месяцев 2019 года театры приняли 324 тысячи зрителей, то за аналогичный период 2020 театры посетили только 144 тысячи человек.  

«Примерно полгода театры не могли работать на зрителя. Во-первых им понадобился период, чтобы вернуться в нормальное русло. Сейчас мы работаем при загрузке 50% зала и понимаем. Что есть другие факторы: люди  стараются меньше ходить в публичные места, болеют артисты…», - пояснила Елена Безрукова.

Она также рассказала, что театрам становится просто невыгодно проводить спектакли при пересечении точки рентабельности.  

«У каждого театра есть  значение, при котором  проведение спектакля не будет иметь смысла.  Для нас  это 25%», - сказала она.

Также Елена Безрукова рассказала, как пройдут новогодние представления.

«Хочется, чтобы праздник был, и нам за это ничего не было…  Корпоративные мероприятия исключены, по этой причине мы не можем проводить себе интермедии.. поэтому  они невозможны в этом году.  Все игровые формы исключены. Но каждый театр предложил афишу новогодних программ.  Выбрать спектакль для посещения семьей и с детьми можно», - резюмировала она.

В Алтайском крае оперштаб намерен  запретить новогодние представления,  корпоративы  и дискотеки

«Гринч украл Рождество». В Алтайском крае из-за коронавируса отменили новогодние мероприятия

Новости

Нельзя собираться с 15 декабря по 15 января

1165

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000