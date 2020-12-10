«Чтобы праздник был и нам за это ничего не было». В алтайские учреждения культуры пришло только 40% зрителей от уровня прошлого года

В учреждения культуры Алтайского края пришло только 40% посетителей от уровня прошлого года. Об этом, по итогам 9 месяцев, на пресс-конференции 10 декабря рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Уменьшилось также количество посетителей в театрах. Если за 9 месяцев 2019 года театры приняли 324 тысячи зрителей, то за аналогичный период 2020 театры посетили только 144 тысячи человек.

«Примерно полгода театры не могли работать на зрителя. Во-первых им понадобился период, чтобы вернуться в нормальное русло. Сейчас мы работаем при загрузке 50% зала и понимаем. Что есть другие факторы: люди стараются меньше ходить в публичные места, болеют артисты…», - пояснила Елена Безрукова.

Она также рассказала, что театрам становится просто невыгодно проводить спектакли при пересечении точки рентабельности.

«У каждого театра есть значение, при котором проведение спектакля не будет иметь смысла. Для нас это 25%», - сказала она.

Также Елена Безрукова рассказала, как пройдут новогодние представления.

«Хочется, чтобы праздник был, и нам за это ничего не было… Корпоративные мероприятия исключены, по этой причине мы не можем проводить себе интермедии.. поэтому они невозможны в этом году. Все игровые формы исключены. Но каждый театр предложил афишу новогодних программ. Выбрать спектакль для посещения семьей и с детьми можно», - резюмировала она.