В Алтайском крае умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией за сутки и заболело еще 224

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 185 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19 - 5.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 66, Рубцовск – 22, Бийск – 17, Заринск – 13, Славгород – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 8, Алейск – 5, Волчихинский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Павловский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Баевский, Бийский, Курьинский, Локтевский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Ельцовский, Ключевской, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 2 человека, Калманский, Косихинский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 28 356 человек. Уже выздоровели всего 24 894 человека. Умерло 1 245 (+11 за сутки) человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 650 (+5 за сутки) человек; иные причины смерти – 595 (+6 за сутки) человек.

По состоянию на 10 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 130 человек. Кроме этого, 1 243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Минздравом края развернуто 5 089 коек, к кислороду имеют подключение 2801, с ИВЛ – 486. Резервных коек - 1715.

173 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 874 080 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 185,87 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5087 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5436 за минувшие сутки.