Госдума продлила отсрочку по кредитам до миллиона рублей для пенсионеров

Госдума поддержала законопроект, по которому для пенсионеров по старости, инвалидности или потере кормильца будет продлена отсрочка по выплате кредитов до миллиона рублей.

По словам депутата ГД Елены Строковой, «пенсия для многих граждан, в том числе, жителей Алтайского края - это единственный источник дохода».

«Пенсионеры - одна из самых уязвимых категорий граждан. Их в первую очередь нужно поддержать в период кризиса. Ко мне обращаются пенсионеры по старости, которые вынуждены были взять кредиты по разным причинам, в том числе из-за тяжёлого материального положения. А в пандемию расходы увеличились, и платить проценты по кредиту им стало ещё труднее», - поясняет депутат Госдумы от ЛДПР.

Законопроект коснётся почти 2 млн пенсионеров, сообщает пресс-служба депутата.

Также, «мы в третьем чтении одобрили аналогичные меры для малого и среднего пострадавшего бизнеса. Рассрочка предусмотрена в пределах 15 млн рублей (налоги, сборы, страховые взносы и кредитные договоры), дата исполнения продлена до 1 мая 2021 года», - заключила Строкова.