Спешить медленно. Власти Алтайского края взвесили «за» и «против» ликвидации сельсоветов

Вот уже несколько лет в России идет очередная реформа муниципальной власти: упразднение сельских администрации и передача всех полномочий на уровень района. В Алтайском крае первой ласточкой станет Залесовский район. Через пару месяцев он будет называться Залесовским муниципальным округом. Зачем это нужно и что изменит, обсудили на заседании правительства региона в среду, 9 декабря. Все подробности в материале «Политсибру».

Назрело

При создании муниципального округа (в тексте будем называть его МО) будут ликвидированы все сельсоветы, сельские главы и сельские депутатские собрания. Все полномочия получит районная администрация и ее глава. Будет один общий бюджет, одно районное собрание депутатов. Придется отменять и принимать заново генпланы, планы землепользования и застройки и многие другие важные документы.

Звучит пугающе, но краевые власти уверены: некоторым районам такая реформа очень поможет.

«Это позволит повысить эффективность работы за счет единой власти и подхода к развитию территории, консолидации финансов и повышению ответственности глав и депутатов. В этой работе надо спешить медленно, вернее вообще не спешить», - считает глава правительственного департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

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Алтайский край, готовясь к введению муниципальных округов, изучил опыт других регионов. А изучать было что. Например, в Приморском крае при переходе на МО сократили более 1,4 тысяч муниципальных служащих. За счет этого в 2018-2019 сэкономили на управленческих расходах 535 млн рублей. В Кузбассе, где по словам Проскурина, целью сэкономить не задавались, в разы сократили количество депутатов: до реформы было 1,4 тысячи, стало всего 220.

Кроме того, в ряде регионов под эту муниципальную реформу создали инвестиционные программы, помогают рублем и с компенсационными расходами (выходное пособие для сокращенных, возмещение выпадающих доходов). Реформа уже прошлась по Тверской, Кировской областям, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях. После переписи населения округа будут создавать в Омской области, а вот в Томской подумали и отказались.

«Сейчас рано говорить о достоинствах и недостатках системы. Ведь комплексной оценки финансового, управленческого и социального эффекта никто не проводил. Так что и нам надо сначала попробовать на этих пилотных территориях, а потом уже думать о расширении практики», - добавил Проскурин.

Идею поддерживают и в краевом Минфине. По словам заместителя министра финансов Зинаиды Метревели, главная проблема алтайских сел – низкий уровень собственных доходов (налоговых и неналоговых).

«В 294 поселениях расходы на органы местного самоуправления составляют половину доходов. В 239 – выше доходов», - сообщила она.

Не надо осторожничать

Глава ассоциации Совет муниципальных образований, глава Алейского района Светлана Агаркова категорически «за». Она напоминает, что «за» выступил и весь Совет. Еще тогда, когда о планах на создание МО объявили Залесовский, Чарышский и Петропавловский районы.

«Это инициатива снизу. Именно население Залесовского района, взвесив все риски, дало добро. Укрупнение должно быть. Где муниципалитеты созрели. Где это жизненно необходимо. А жизненно необходимо это уже во всех 59 районах. Надо не осторожничать, а двигаться и изучать. Но нужна программа социально-экономического развития в поддержку», - заявляет Агаркова.

А вы о людях подумали?

Юрий Проскурин признал, что есть опасения, - уход из села еще и сельсоветов может повысить протестную активность. Но он все равно считает, что если организовать работу нормально, то люди не почувствуют разницы.

Об этом на заседании поспорили.

Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский призвал коллег быть «пониже к земле». Он сомневается, что для людей сохранят все услуги, которые сейчас предоставляет сельсовет: справки, печати и прочее.

«Если раньше, чтобы получить справку, нужно было преодолеть расстояние в один километр, то теперь будет 40», - сказал Земский.

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Проскурин заверил, что все полномочия и обязательства на местах сохранят. Для этого введут должность специалиста территориального отдела, который будет работать в населенном пункте.

«Перед тем, как переходить на систему, нужно проработать доступность социальных и транспортных услуг, образования. И переход в каждом районе должен проходить с учетом его специфики и только после оценки рисков и эффективность. Мы говорим «за» осторожно», - добавил Земский.

Для Алтайского края подобное объедините не ново. С 2007 года идет процесс укрупнения сельсоветов.

Первопроходцы

Первый район, который переходит в новый статус, – Залесовский. Здесь уже провели все общественные обсуждения, голосование во всех селах. Из девяти сельсоветов идею поддержали восемь, из 99 депутатов – 89.

«Наши люди поддерживает инициативу. Но экономия для нас не главное, мы давно уже провели оптимизацию везде, где могли. Главное теперь – оптимизация управления. У нас сейчас 10 администраций, 10 глав, 10 бюджетов. А будет одна администрация, один глава и один общий бюджет», - рассказал глава района Александр Пластеев.

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Ранее в беседе с корреспондентом «Политсибру» он более подробно перечислял преимущества, на которые рассчитывает:

упрощение системы управляемости,

более активная реализацию инфраструктурных проектов,

усиление ответственности руководителей,

улучшение системы жизнеобеспечения,

повышение инвестиционной привлекательности района.

«У нас сейчас в селах есть 10 тысяч гектаров земли, которую мы не можем ввести в оборот, так как это входит в полномочия сельсоветов. Такой расклад тормозит приход инвесторов», - добавляет глава района.

Окончательное решение здесь примут в ближайшее время.

Противники МО в районе есть. Ранее в беседе с «Политсибру» депутат Залесовского сельсовета от КПРФ Василий Городецких назвал этот процесс очередным витком оптимизации.

«Позавчера мы потеряли медицину, вчера школу, а сегодня теряем сельские советы. Я не понимаю, как нормальный человек может быть с этим согласен», - заявил депутат.

Хочется и колется

А вот в Чарышском районе процесс обсуждение пока не привел к однозначному решению. Глава района Александр Ездин всецело поддерживает переформатирование власти. А вот три из восьми сельсоветов выступили против.

«Их пугает перенос всего и вся в район. В последние годы итак все было оптимизировано. Но в то же время, в этих селах уже возрастные главы. И я думаю, что на выборах 2022 года у нас будут большие проблемы», - сказал Ездин.

А вот в Петропавловском района к реализации реформы пока не преступали.

Без вариантов

Создание МО точно произойдет и в Славгороде. Это единственная территория в крае, где смена статуса обязательна по закону, а не по желанию местных. Сейчас Славгород - это городской округ, но он «не проходит» по установленным нормам: здесь слишком много сельских жителей, низкая плотность населения. Здесь не придется проводить общественных обсуждений, распускать депутатов, менять границы поселений. Главное - успеть до 2025 года.

Алтайский край – четвёртый регион России по количеству муниципальных образований. У нас 10 городских округов, 59 районов, 641 село.

Резюмируя обсуждение губернатор Виктор Томенко призвал коллег из правительства помогать в переходе тем районам, где желание перейти на МО уже созрело. Но, как неоднократно подчеркивали на заседании, власти никак не будут давить и навязывать. Пока это так и выглядит. Хотя еще свежо воспоминание, как в регионе несколько лет назад отменяли выборы мэров, то вводили, то отменяли сити-менеджеров. Судя по всему, на этот раз районам действительно дали право самим принимать решение. И нести за них ответственность потом.