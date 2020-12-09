Технологии и профессионализм. В Алтайском крае подвели итоги аграрного года

На заседании правительства Алтайского края 9 ноября подвели итоги аграрного года. Губернатор Виктор Томенко отметил качество работы отрасли:

«Несмотря на непростые погодные условия и пандемию, полученные результаты позволяют высоко оценить работу всех вовлеченных структур, аграриев и с уверенностью смотреть в будущее», - сказал он предваряя заседание.

Последствия засухи

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, по итогам экспертизы, гибель сельхозкультур подтверждена в 30 муниципальных образованиях, а ущерб по прямым понесенным затратам превысил 617 млн рублей. В сравнении с прошлым годом произошло снижение объемов производства зерновых и зернобобовых, овощей и части кормовых культур.

«Как результат индекс производства в сельском хозяйстве по итогам 10 месяцев составил 96%, хотя мы изначально прогнозировали. Что он будет порядка 89%. По итогам года он будет оцениваться на нынешнем уровне», - сказал министр.

Кроме того, в этом году особых усилий аграриев потребовалось в заготовке кормов. Из-за засухи продуктивность кормовых угодий была низкой. А на предстоящую зимовку нужно было по максимуму сформировать кормовую базу для животноводства. Полеводы использовали все резервы, чтобы выполнить эту задачу. Помогла, конечно, и дополнительная поддержка на эти цели – 347 млн рублей федеральных и краевых средств.

Как прошел год

2020-й год для аграрной отрасли Алтайского края выдался сложным. В поля сельхозтоваропроизводители вышли раньше традиционных сроков на 10-14 дней. Этому способствовала ранняя весна. Усугубляло ситуацию отсутствие осадков. В период посевной аграрии выполнили весь комплекс работ на высшем уровне. Но погода в этом году складывалась не в их пользу. Во многих районах, особенно степной зоны, до конца лета не было дождей. Но при этом фиксировалось по несколько опасных агрометеоявлений: суховей, почвенная и атмосферная засуха.

Решением Губернатора Виктора Томенко в регионе был введен режим ЧС. В регионе от засухи пострадало 240 хозяйств в 30 муниципальных образованиях. Сельхозкультуры погибли на площади 150 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация сложилась в 15 районах Западной и Восточной Кулунды и Приалейской зоны.

Тем не менее, несмотря на все сложности, во многом благодаря хозяйствам Приобской, Бийско-Чумышской и предгорных зон итоговые показатели уборочной этого сезона превысили ожидания. Дело в том, что в противовес погодным условиям, по оценке Чеботаева, сработал уровень технологической и технической оснащенности хозяйств.

В итоге существенную прибавку - более 450 тысяч тонн – дали озимые. Масличные культуры удалось собрать выше уровня прошлого года – почти 1,1 млн тонн. Сахарной свеклы удалось собрать более 1,2 млн тонн, а урожайность (511 центнеров с гектара) стала абсолютным рекордом подотрасли.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, в регионе намолотили 3,9 млн тонн зерна в зачетном весе. Этого хватит, чтобы обеспечить внутреннюю потребность региона. Напомним, о закрытии внутренней потребности края минсельхоз заявлял еще в сентябре. С учетом переходящих запасов запасы зерна оцениваются в пределах 6 млн тонн. Это позволяет заниматься внутрироссийскими экспортными поставками.

О поддержке

Ценовая политика на рынке зерна сложилась так. что сегодня аграрии говорят о возможности продолжать работу по техническому перевооружению хозяйств. За 9 месяцев текущего года на эти цели уже направлено 7,2 млрд рублей, что практически сопоставимо с инвестициями за весь 2019-й.

Также популярными оказались лизинговые механизмы покупки техники на льготных условиях – без первоначального взноса, с минимальным удорожанием и отсрочкой платежей. С начала года отгружено более 260 единиц техники на сумму более 1,1 млрд рублей. Кроме того, по региональному лизингу приобретено техники и оборудования на более чем 260 млн рублей.

Государственная поддержка алтайского агропрома и сельских территорий в этом году превысила 4,1 млрд. рублей. В структуре этой суммы основная доля средств – 45%, направлена на поддержку животноводства.

Аграрный год можно считать завершенным. А вот работу по нему еще нет. Губернатор Виктор Томенко по итогам рассмотрения вопроса дал поручение региональному минсельхозу.

«До конца года довести аграриев средства. Которые нам придут из федерального бюджета. Все остальные органы власти вам окажут поддержку в этом вопросе. Готовьте и актуализируйте нормативно-правовую базу по господдержке на следующий год. Заключайте все необходимые соглашения с федеральным минсельхозом – их много.

Кроме того, ведомству предстоит мониторить обеспеченность хозяйств кормами.

Награды и награжденные

Традиционный праздник для работников аграрного сектора в этом году из-за пандемии проходит в ином формате. На заседании Правительства вручили часть государственных и краевых наград. Награждения в краевом центре будут продолжаться на неделе. Кроме того, часть их будет вручена непосредственно в районах.

Кстати от лица депутатов с профессиональным праздников алтайских аграриев поздравил и спикер АКЗС Александр Романенко, который заметил, что и в таких непростых условиях мы можем показывать высокий уровень труда и достойные результаты.