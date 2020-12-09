Власти Барнаула объяснили возросшие затраты на празднование Нового года

Затраты на празднование Нового года и Рождества в этом году будут в два раза больше, чем в прошлом. В мэрии Барнаула объяснили, что в основном деньги уйдут на заготовку льда. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по подготовку к новогодним праздникам во вторник, 8 декабря .

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Так, в 2020 году на новогоднее оформление выделили 16,7 млн рублей. Из них 10,3 млн будут потрачены на заготовку льда (в том числе для всех районных площадок), строительство и демонтаж ледового городка и установку главной городской ёлки. В Автодорстрое Барнаула уже заготовили 328 кубометров ледяных блоков из 800 запланированных.

На световое оформление власти потратят 4,8 млн рублей. Сюда входят светодиодные перетяжки, фонтан, «Герб города Барнаула», а также украшения для опор освещения.

В 1,6 млн рублей обойдётся установка 130 новых светодиодных виньеток. Их разместят на опорах фонарей на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодёжной.

Между тем, по данным «Банкфакса», новогоднее оформление вдвое подорожало из-за расходов на освещение. Именно на эту причину указал зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.