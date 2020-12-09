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«Узаконивание коррупционных схем?». Алтайские справедливороссы выступили против изменения Градостроительного кодекса России

Новости
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Депутаты парламента Алтайского края от «Справедливой России» убеждены, что недавнее изменение Градостроительного кодекса России приведет к нарушениям жилищных прав граждан. Фракция подготовила поправки в краевое законодательство, который позволят этого не допустить.

«Изменения, которые большинство пытается протащить в Градостроительный кодекс, – это не закон, это узаконивание коррупционных схем. Это фактически дает разрешение региональной власти и муниципалитетам принимать программу сноса любого жилья, даже неаварийного. При этом собственник пусть «подождет за дверью». Ведь даже если человек будет не согласен, а две трети сказали да – в принудительном порядке, через суд заставят переехать или взять компенсацию», - считает депутат фракции «Справедливая Россия» в АКЗС, руководитель партийного движения «Коммунальный Дозор» Людмила Суслова.

При этом она очень сомневается, что замену будет соразмерной и всегда устроит обе стороны. Ведь не каждому живущему в центре города, где рядом школа, сад, работа, будет удобно переезжать в отдаленные районы.

Суслова заявляет, что партия будет бить во все колокола и бороться за людей и их жилье.

В СР также опасаются, что изменения позволят власти игнорировать интересы граждан в пользу строительных организаций, приведут к многочисленным конфликтам с региональными и местными чиновниками и длительным судебным тяжбам.

«Изъятие у собственников жилых помещений без предварительного возмещения, не стимулирует публичные органы власти решать жилищные проблемы очередников и многое другое», – добавляет глава фракции Александр Молотов.

СР подготовила свои поправки и внесла на рассмотрение комитета по экономической политике АКЗС. Депутаты считают, что под снос можно отдавать только те многоквартирные дома, износ основных конструктивных элементов которых выше 70%, а стоимость капремонта выше норматива, установленного в регионе. Также партия предлагает ввести четкие критерии для соблюдения равноценной «замены» для собственников жилья.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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