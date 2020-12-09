На двух стульях. Депутатам запретили становиться членам Общественной палаты Алтайского края

Один человек теперь не сможет одновременно быть и депутатом Алтайского краевого Заксобрания, и членом региональной Общественной палаты. Такой запрет установят на сессии АКЗС 17 декабря. Впрочем, и до этого ограничения желающих посидеть на двух стульях не было.

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По действующему краевому закону членом Общественной палаты не может стать депутат АКЗС, который официально работает в парламенте (то есть имеет госдолжность и получает зарплату). Но теперь этот закон будут менять (по следам измененного федерального закона). И уже при формировании нового созыва ОП АК в члены не пустят всех депутатов краевого уровня.

Напомним, что сейчас в палату входят представители общественных организаций. Более того, член палаты обязан приостановить членство в партии, если он в ней состоит. Действующий седьмой созыв ОП АК сформирован в июле 2020 года.