Алтайский ОНФ призвал мэрию Барнаула спасти городской лес от вырубки

Эксперты алтайского реготделения Общероссийского народного фронта снова подняли тему с вырубками леса в черте Барнаула. В ОНФ уверены, что проведенные в ленточном бору мероприятия по восстановлению леса только ухудшили ситуацию.

«Эксперты ОНФ обратились в администрацию Барнаула и в Минприроды с предложениями по сохранению лесов в границах Барнаульского лесничества. Проводимые там лесохозяйственные работы все чаще вызывают возмущение среди горожан. Общественники считают нарекания вполне справедливыми», - уточнили в ОНФ.

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Это обращение «родилось» после резонансной истории с повреждением живых деревьев при лесовосстановлении в районе санатория «Обь». А также вырубке сосен в ленточном бору рядом с садоводствами и жилыми домами.

Специалисты в области лесного хозяйства заявили, что технология подготовки почвы для посадки привела к повреждению уже растущих деревьев. Да и само место выбрано неправильно. То есть и старые растения погибнут, и новые, скорее всего, не вырастут.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексея Грибкова, исполнителем работ выступало КАУ «Алтайлес» (подведомственно Минпроды).

«Мы попросили министерство предложить автономному учреждению еще до заключения муниципальных контрактов (…) оценивать целесообразность мероприятий и предлагать администрации Барнаула реально необходимые и эффективные виды работ на конкретном лесном участке», –подчеркнул он.