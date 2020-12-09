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Алтайский минздрав уточнил информацию о начале плановой помощи

Новости
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Минздрав Алтайского края опроверг информацию о возобновлении плановой помощи в регионе

Ведомство уточнило, что распространившая информация  о возобновлении  плановой медицинской помощи с 9 декабря - не верна. Пока в крае идет только подготовка к ее возобновлению.

"Именно об этом 7 декабря на аппаратном совещании сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов Губернатору края. Сегодня по-прежнему в медучреждениях оказывают экстренную и неотложную помощь. Идет подготовка к началу работы в прежнем режиме. Данный процесс будет иметь этапный характер и зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном муниципальном образовании. После внесения изменений в Указ Губернатора о возобновлении плановой медпомощи жители края обязательно будут информированы". - сообщает   региональный минздрав. 

Напомним, Дмитрий Попов в интервью "Политсибру" говорил о том. что возобновление плановой помощи и возврат  к нормальной деятельности перепрофилированных под лечение ковидных больных медучреждений - является одним из приоритетов. Ситуация с коронавирусом по сравнению с сентябрем-октябрем 2020 года существенно легче. Однако,  в районах края, рост заболеваемости произошел позже. соответственно  они только проходят весь эпидпроцесс и вызовов скорой помощи по-прежнему много.   

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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