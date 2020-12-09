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Сколько стоит все достроить. В Алтайском крае назвали новые сроки сдачи противотуберкулезного диспансера

Новости
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Противотуберкулезный диспансер  в Новоалтайске Алтайские власти намерены строить до 2023 года.  Об этом сообщил «Толк» со ссылкой  на депутата Первомайского района и главу Сибирского сельсовета Олега Боронина.

Долгострой нуждается в дополнительных деньгах – по оценкам ведомства это 770 млн рублей, а также времени.  Новую сметную документацию будут готовить до апреля 2021 года.  А контракт на дополнительные работы планируется заключить к июлю 2021 года.   Ориентировочный ввод в эксплуатацию предполагается в конце 2023 года.

Напомним, возводить объект в Новоалтайске начали еще в 2011-м. Стоимость работ оценивалась в 1,5 млрд рублей. На эти деньги предполагалось возвести восьмиэтажный блок лечебной диагностики (рассчитан на 250 коек), операционное отделение, а также прачечную, газовую котельную, трансформаторную подстанцию и др.

Спустя четыре года обанкротился подрядчик - компания «Стройгаз» - и все работы на площадке прекратились. При этом консервация не проводилась, что привело к деформации конструкций.

В январе 2020 года  правительство России приняло решение выделить   средства на достройку тубдиспансера.  Речь шла о 650 млн рублей, Алтайские  власти говорили о намерениях   ввести  в эксплуатацию медучреждение к концу следующего года.

«Строим мы долго, но на десятилетия»: Виктор Томенко посетил противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске

«Строим мы долго, но на десятилетия»: Виктор Томенко посетил противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске

Новости

28 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил строящийся в Новоалтайске противотуберкулезный диспансер.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: "Толк"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Господин губернатор! Известно ли вам сколько здоровых людей за год заразят больные туберкулёзом? А господа депутаты краевые?

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