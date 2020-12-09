Сколько стоит все достроить. В Алтайском крае назвали новые сроки сдачи противотуберкулезного диспансера

Противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске Алтайские власти намерены строить до 2023 года. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на депутата Первомайского района и главу Сибирского сельсовета Олега Боронина.

Долгострой нуждается в дополнительных деньгах – по оценкам ведомства это 770 млн рублей, а также времени. Новую сметную документацию будут готовить до апреля 2021 года. А контракт на дополнительные работы планируется заключить к июлю 2021 года. Ориентировочный ввод в эксплуатацию предполагается в конце 2023 года.

Напомним, возводить объект в Новоалтайске начали еще в 2011-м. Стоимость работ оценивалась в 1,5 млрд рублей. На эти деньги предполагалось возвести восьмиэтажный блок лечебной диагностики (рассчитан на 250 коек), операционное отделение, а также прачечную, газовую котельную, трансформаторную подстанцию и др.

Спустя четыре года обанкротился подрядчик - компания «Стройгаз» - и все работы на площадке прекратились. При этом консервация не проводилась, что привело к деформации конструкций.

В январе 2020 года правительство России приняло решение выделить средства на достройку тубдиспансера. Речь шла о 650 млн рублей, Алтайские власти говорили о намерениях ввести в эксплуатацию медучреждение к концу следующего года.