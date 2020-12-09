Число киберпреступлений в Алтайском крае выросло более чем в полтора раза

За 10 месяцев в Алтайском крае было зарегистрировано почти 8,5 тысяч киберпреступлений, что на 65,3 % больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Хищение денег с помощью интернета обсудили на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка 8 декабря. Его провёл губернатор края Виктор Томенко.

По словам начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна, в целом по России количество киберпреступлений увеличилось на 75%.

Жертвами мошенников всё чаще становятся не пожилые люди, а молодёжь. Кража денег совершается с помощью сим-карт, оформленных на подставных лиц, поэтому искать преступников полиции помогают и сотрудники Роскомнадзора.

Томенко призвал правоохранителей лучше информировать жителей региона о таких преступлениях. А Подолян рассказал, что в крае созданы специализированные подразделения, которые занимаются расследованием дистанционных преступлений. Они, а также следственно-оперативные группы, работают в Барнауле, Бийске, Рубцовске и в других городах края.