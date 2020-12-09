Почти готов. Театр кукол «Сказка» в Барнауле откроется в марте 2021 года

Заново отстроенный барнаульский театр кукол «Сказка» будет открыт весной. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

«Новая «Сказка» откроется в марте. Все работы и внутреннюю отделку в Алтайском кукольном театре планируют закончить через три месяца», - уточнили в кабмине.

Открытие могут приурочить к международному дню кукольника – 21 марта.

Напомним, сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались. Здание полностью снесли в 2017 году и должны были достроить в 2019-м. Последний раз дедлайн был обозначен концом 2020 года. Но и к этому времени театр не будет готов к открытию. О причинах задержки ранее рассказывала министр культуры края Елена Безрукова.

«К сожалению, сегодняшняя эпидситуация повлияла на все процессы, в том числе на работу строительных организаций: многие работники, организующие и выполняющие строительную работу, уходят на больничный. Кроме этого, определенное время займет процедура приемки выполнения работ. Речь идет о театре для детей, поэтому важно, чтобы все нормы были строго соблюдены. Некоторое время понадобится на сам переезд и адаптацию в новом здании».