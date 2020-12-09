Алтайский край попросит у Москвы почти полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Алтайский край подал дополнительную заявку в Фонд ЖКХ. Регион планирует получить 483 млн рублей и потратить их на переселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

«Средства будут направлены на переселение 1519 человек из аварийных жилых помещений общей площадью 21983,51 кв. м. в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, а также в Каменском и Мамонтовском районах», - прокомментировали в ведомстве.

Алтайский край вошел в число регионов-лидеров по расселению аварийного жилья Новости 01.09.2020 12:13

В марте 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» краю уже перечисляли более 316 млн рублей на решение проблемы ветхих домов. Еще 3,74 млн рублей выделила краевая казна.

Если заявку одобрят, за 2020-2021 годы Алтай получит от Фонда ЖКХ в общей сложности 799,5 млн рублей. Из местного бюджета власти намерены добавить к этой сумме ещё 9,8 млн рублей. Таким образом, за год общий размер затрат на расселение людей из аварийного жилья в регионе может превысить 812 млн рублей.

В 2019 году Алтайский край потратил на решение проблемы ветхого жилья 394 млн рублей из траншей госкорпорации и 4,1 млн рублей из собственного бюджета. Тогда удалось переселить 808 человек из 315 аварийных домов.

По данным сайта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в регионе 652 аварийных жилых помещения. В программе переселения на 2019-2025 год участвует 268 из них. Всего переезда ждут 13,65 тыс. человек, из них 7,77 тыс. - в ближайшие четыре года.

При нынешних темпах расселения, для расселения всех, кто уже есть в программе, потребуется более 15 лет.

В 2009-2016 годы темпы переселения граждан в Алтайском крае были выше. Тогда на эти нужды Фонд ЖКХ выделил региону в общей сложности 4,8 млрд рублей. Из краевого бюджета власти добавили 2,13 млрд. С их помощью удалось переселить 17 756 человек. В среднем за данный период новое жильё получали более 2200 человек в год.