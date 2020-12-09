Усилили хватку. В Алтайском крае ужесточат правила работы «пивнушек»

В Алтайском крае скоро введут ограничения на работу общепитов-«пивнушек», расположенных в жилых домах. В конце октября депутаты приняли поправки в закон. Ко второму чтению по требованию прокуратуры его пришлось даже ужесточить. «Политсибру» разобрался в изменениях.

Итак, в первом чтении 28 октября депутаты АКЗС приняли закон в таком виде:

«запрещено продавать алкогольную продукцию в барах, кафе и ресторанах (предприятия сферы общественного питания), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории:

в городах, если зал для обслуживания посетителей менее 30 кв.м,

в селах, если зал менее 20 кв.м».

Небольшим «пивнушкам» в жилых домах в Алтайском крае грозит закрытие Новости 29.10.2020 15:27

Это касается только общепита - заведений, где можно не просто купить, но и выпить.

Но прокуратура региона считает, что установление различных ограничений поставит предпринимателей в неравное положение.

Так что теперь решено ввести одинаковое ограничение - не менее 30 кв.м. и для городского заведения, и для сельского. Если закон примут во втором чтении, которое пройдет 17 декабря, то запрет вступит в силу 1 марта 2021 года.

Напомним, с этой инициативой выступила Общественная палата Алтайского края. По словам зампредседателя ОП Василия Куца, в городах региона около 190 заведений, площадью менее 30 кв.м. То есть ограничения коснутся примерно такого количества «пивнушек».