Еще 14 человек с коронавирусом за сутки умерло в Алтайском крае, а 222 заразились

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 316 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.

Прирост дали следующие территории: Барнаул – 63, Бийск – 26, Рубцовск – 22, Заринск – 16, Славгород – 12, Калманский, Кулундинский район – по 6 заболевших, Яровое – 5, Белокуриха, Алейский, Крутихинский, Немецкий национальный, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Каменский, Первомайский, Петропавловский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Ключевской, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 28 132 человека. Уже выздоровели 24 709 человек. Умерло 1 234 человека, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 645 (+10 за сутки) человек; иные причины смерти – 589 (+4 за сутки) человек.

По состоянию на 9 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 109 человек. Кроме этого, 1 302 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находится там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 489, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Минздравом края развернуто 5 159 коек, к кислороду имеют подключение 2826, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1747.

179 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 291 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 868 993 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 187,43 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4 458 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4 857 за минувшие сутки.