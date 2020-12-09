Власти утвердили список дорог Барнаула, которые отремонтируют в 2021 году

Дорожный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле пройдет в 2021 году на 21 объекте. Подробности сообщает пресс-центр администрации города.

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Восстановление указанных участков, общей протяженностью 20,66 км, обойдется в 907 млн рублей. В том числе 524 млн рублей поступил из федерального бюджета, 157 млн добавит казна Алтайского края, а городской бюджет выделит 225,5 млн рублей.

Итак, в списке на ремонт есть несколько центральных дорожных артерий. Это проезд Северный Власихинский (от ул.Попова до пр-та Энергетиков), Шумакова (от ул. 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского), Взлетная (от ул.Попова до ул.Сергея Ускова). В планах включить в программу улицу Северо-Западная (от проспекта Ленина и Советской Армии) и Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

Уже в программе несколько участков в районе ВРЗ: Кулагина (от ул.Кулагина, 64 до пр-кта Калинина) и Парфенова (от коммунального моста до ул.Воровского).

Несколько участков на Горе: Змеиногорский тракт (от ул.Аванесова до ул.Горнолыжной) и на улице Горнолыжная (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда).

Большой ремонт ждет соседствующие поселки Спутник и Авиатор. Здесь асфальт перестелют на улицах Смородиновая (от ул.Смородиновой до ул.Малиновой 1-й), Кедровая (от ул.Дружбы до ул. Малиновой), Декоративная (от ул.Авиаторов до ул.Малиновой), Дружбы (от ул.Смоленской до ул.Кедровой), Авиаторов (от ул.Малиновой 2-й до ул.Декоративной), Малиновая 2-я (от ул.Смоленской до ул.Авиаторов), Смоленская (от ул.Малиновой 1-й до ул.Дружбы), Малиновая 1-я (от ул.Кедровой до ул.Смоленской).

Кроме того, будут отремонтированы три моста: через реку Власиха по улице Мамонтова, через Барнаулку на Челюскинцев и через Пивоварку на Северо-Западной.

До конца года власти определят подрядчиков.