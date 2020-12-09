Рыбий жир, или Почему введенный запрет на корпоративы – это хорошо

Главный редактор СМГ Андрей Никитин считает, что запрет корпоративов – решение верное. Почему - ответ на этот вопрос он привел «Толку» в своей авторской колонке:

С 15 декабря по 15 января в Алтайском крае запрещены массовые праздничные мероприятия в общественных местах. Хочется высказаться, почему запрет таких корпоративов – это правильное решение

После того, как в конце ноября губернатор края Виктор Томенко внес новые изменения в "антиковидный" указ, официально запретив большим компаниям собираться на Новый год в общественных местах, появились недовольные. Казалось бы, за месяцы, которые мы провели в режиме борьбы с ковидом, жизнь должна была нас научить многому, но, как водится, не все готовы учиться.

В начале весны самые отчаянные туристы, несмотря на опасения эпидемиологов, все-таки рванули за границу, потом с красивым загаром сидели на карантине, а кто-то привез с собой и первый вирус на Алтай.

Потом народ забеспокоился, что отменят сезон шашлыков на майские праздники. И в некоторых регионах эти шашлыки дали первую большую вспышку заболевания. Ограничения перемещений между регионами тоже вызывали праведный гнев достопочтенной публики, пока вахтовики не завезли в Змеиногорск ковид, отчего целый район пришлось оцеплять.

Все лето власти пытались внушить стране, что нужно ходить в общественных местах в масках, соблюдать дистанцию в очередях, пользоваться санитайзерами, стараться не посещать места с большим скоплением народа, по возможности уходить на дистант и удаленку и т. д. Но недовольных и неверящих была тьма. Только осенняя вспышка, наложившаяся на сезонную простуду, заставила большинство из нас понять, что это все не просто чья-то прихоть.

А последовавший за этим рост смертей, казалось бы, должен был остудить самые горячие головы. И ведь остудил почти всех, кроме самых отчаянных антимасочников.

Вроде бы к этим простым правилам уже можно было привыкнуть. Маска – это не кандалы, это простая тряпочка. Ограничить себя в некоторых не особо важных излишествах – это не отсидка в тюрьме. Ну, не навечно же это, как было написано на кольце Соломона, "и это пройдет". Надо потерпеть, по меркам средневековых эпидемий, которые длились десятилетиями, мы прожили с ковидными ограничениями всего ничего. Да и ограничения эти не такая уж большая беда по сравнению с античумными или противотифозными мероприятиями прошлого.

Но что мы видим на примере тех, кто вздыхает о корпоративах? Они привыкли не к ограничениям. Они, наверное, привыкли к информации о заболевших и погибших. И их уже и эти данные перестали настораживать. Напомню, всю последнюю неделю нам выдают цифры умерших по 12-14 в день! И который месяц только официально выявленное число зараженных ежедневно держится выше 200 человек.

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А ведь впереди у нас с вами сезонный грипп, при этом заболеваемость ковидом все еще высока.

И перед этим новым испытанием – новогодние праздники. Есть два варианта. Первый: подготовиться к вспышке гриппа (и сопутствующих ОРВИ конца зимы), попытаться если не снизить число заболевших ковидом, то хотя бы оставить его на этом уровне.

Второй: перед этой вспышкой добавить число заболевших, перемешав всех на массовых гуляниях в ресторанах. Увеличить и без того большое количество лежащих в госпиталях тяжелых больных, дать увеличившемуся числу бессимптомников разносить вирус дальше. Ведь после этих корпоративов многие поедут на каникулах в гости к родне в деревни, во многих из которых пока все не так остро, как в больших городах.

Да, мы оторвемся на празднике, а потом захлебнемся в последствиях этих гуляний. И тогда все предыдущие ограничения покажутся нам пионерским лагерем, потому что придется закрывать вообще все.

Ведь, как недавно сказал доктор Мясников, самые жесткие ограничения вводят там, где до этого плохо велась профилактическая работа. Или, добавлю от себя, где люди беспечно думали, как им комфортно повеселиться сегодня, не заботясь о том, что будет после.

Да, у этого запрета на корпоративы кроме того, что у нас не будет возможности попраздновать в большом коллективе (но ведь это же не последний Новый год, правда?), есть и частные проблемы у тех, кто занят на этих корпоративах. У общепита (который не закрывают совсем, но предлагают ограничиться в проведении больших праздников). У артистов, фотографов, тех, кто украшает залы или продает на такие массовые гуляния фейерверки. И их доходам сейчас больнее всего.

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Но вы представьте, что будет, если мы выберем второй вариант – с новым скачком заболевших, перезаразившихся на гулянках, который плавно войдет в сезонный грипп и ОРВИ, когда придется вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики или целые территории (помните о Змеиногорске?), как сейчас происходит в США и многих европейских странах. Тогда будет плохо вообще всем. И, главное, скольких людей не смогут спасти медики, которые и сейчас работают уже на пределе?

И все ради чего? Ради еще одного дня веселья? Да все же и так будут веселиться на Новый год. Но не в таких больших компаниях, только и всего.

Знаете, есть такой неприятный продукт, как рыбий жир. Он очень противный на вкус. Но иногда лучше выпить его, чем довести себя до такого состояния, когда придется принимать куда более сильное лекарство. Переморщимся, чтобы потом не завыть.

Что считать корпоративом? Алтайские рестораторы намерены подписать петицию к властям Новости 30.11.2020 15:32 в Алтайском крае не могут разобраться. что именно запрещено с 15 декабря по 15 января 1374

Андрей Никитин