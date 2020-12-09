Ждем вакцинацию. Депутат-медик предположил, когда коронавирус отпустит Алтайский край

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Александр Лазарев рассказал, когда ждать ослабления пандемии в регионе. По его словам, это будет способствовать вакцинация.

«Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, в Алтайском крае достаточно напряженная, но последние две недели относительно стабильная, не наблюдается дальнейшего роста заболеваемости и смертности. Мы все ждем начала массовой вакцинации, которая будет производится уже с декабря этого года. Но расслабляться никому нельзя», - сказал он на онлайн-форуме на сайте АКЗС.

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По словам Лазарева, относительная стабилизация ситуации говорит «об адекватности мер, которые принимают медицинские организации». Да, там еще есть кадровые проблемы, но сейчас они частично решены студентами-медиками. Проблем с наличием медикаментов тоже стало значительно меньше.

Но при этом депутат посетовал на низкую ответственность населения.

«Санитарно-гигиеническая грамотность жителей Алтайского края, как, собственно, всей страны и мира, оставляет желать лучшего. Люди принимают безотлагательные меры только тогда, когда их «жареный петух» клюнет», - сказал Лазарев.

Также он предположил, когда в полном объеме будет восстановлена помощь в федеральном центре травматологии и ортопедии.

«Предположительно, что это произойдет после осуществления массовой вакцинации населения. Точные даты никто назвать сегодня не может, но я думаю, во втором квартале будущего года центр может начать свою работу», - подчеркнул депутат.

По данным на 8 декабря в общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 27471 человек. В регионе продолжает действовать масочный режим.