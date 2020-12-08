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В Алтайском крае за месяц умерло на 85% больше людей, чем в прошлом году

Новости
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Ещё 4 751 человек умер в Алтайском крае в ноябре. Тем самым, показатель смертности в регионе вырос на 85,2%. В прошлом году число умерших в ноябре составило 2564 человека.  

Органы статистики и ЗАГС (органы записи актов гражданского состояния) зафиксировали резкий подъём смертности в крае в сентябре - на 565 человек больше. В октябре в Алтайском крае умерло уже на 62% больше людей, чем в 2019-ом. Тогда цифра составила 4 637 человек против 2 861 в  прошлом году. До этого показатели смертности были практически на уровне 2019 года.

Помимо смертности в регионе снижается рождаемость.  По данным Алтайкрайстата, за 9 месяцев 2020 года в  крае родилось 14958 человек, что ниже уровня прошлого года (16163) на 1205 человек.  При этом убыль населения только по итогам 9 месяцев превысила прошлогодние показатели на 764 человека. Показатели за октябрь и ноябрь, наверняка, увеличат эти  данные.

В каких районах Алтайского края смертность превысила общекраевой показатель

В каких районах Алтайского края смертность превысила общекраевой показатель

Новости

Как распределилась смертность по районам Алтайского края за семь месяцев 2020 года

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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