Руководитель Алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн рассказал «Политсибру» свою версию причин выхода из партии еще одного медийного лица, депутата гордумы Барнаула Дмитрия Ворсина.
По мнению главного алтайского либерал-демократа, уход Ворсина связан, прежде всего, с его участием в конкурсе на должность главы Каменского района.
«Дмитрий Ворсин обратился в партию с заявлением о выходе 27 ноября 2020 года, но при этом он попросил его заявление не рассматривать, объясняя это тем, что факт подачи заявления ему необходим для участи в конкурсе на место главы Каменского района, данный конкурс должен состояться в начале декабря 2020 года. Как я понял для себя, он рассматривал два варианта развития своей политической карьеры, в победе на предстоящем конкурсе он не был уверен и просил дать ему время», - рассказал Крайн.
Максим Крайн добавил, что «положил это заявление в стол, оставив его рассмотрение до ближайшего заседания Координационного Совета».
При этом глава ЛДПР заявляет, что Ворсин подал информацию «с искажением реальной ситуации».
«Мы все люди, в жизни у нас бывают победы и поражения, мы все сталкиваемся с проблемами, но решая свои проблемы, нужно оставаться порядочным человеком. Не знаешь как поступать, поступай порядочно», - подчеркнул он.
Напомним, о выходе депутата БГД Дмитрия Ворсина из партии стало известно только во вторник, 8 декабря. По словам самого Ворсина, это никак не связано с тем, что он претендовал на пост главы района. По данным «Политсибру», он был одним из главных кандидатов, на кого делало ставку краевое правительство. Но мятежные каменские депутаты и в этот раз показали зубы и выбрали главой одного из зачинщиков политического конфликта в Камне Ивана Панченко.
Но вернемся к ЛДПР. По словам Ворсина, он больше не может работать в партии (с которой он провел девять лет), в которой нет единой команды. На личности он не переходил и ничего против Максима Крайна не сказал, но дал понять, что в развале ячейки винит новое руководство. О том же пару недель назад сказала депутат краевого парламента, экс-координатор ЛДПР Евгения Боровикова. Она заявила, что рядовые члены партии, в том числе и она, были лишены права голоса и отлучены от деятельности ЛДПР. Боровикова считает, что в скором времени партию покинет еще несколько десятков членов.
25-летний Максим Крайн возглавил алтайскую ЛДПР в январе 2020 года. Для региона он новичок - раньше здесь не жил и не работал.
Евгения Боровикова вышла из партии, заявив, что новый руководитель ее разваливает