«Поступай порядочно». Глава алтайской ЛДПР прокомментировал выход из партии еще одного депутата

Руководитель Алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн рассказал «Политсибру» свою версию причин выхода из партии еще одного медийного лица, депутата гордумы Барнаула Дмитрия Ворсина.

По мнению главного алтайского либерал-демократа, уход Ворсина связан, прежде всего, с его участием в конкурсе на должность главы Каменского района.

«Дмитрий Ворсин обратился в партию с заявлением о выходе 27 ноября 2020 года, но при этом он попросил его заявление не рассматривать, объясняя это тем, что факт подачи заявления ему необходим для участи в конкурсе на место главы Каменского района, данный конкурс должен состояться в начале декабря 2020 года. Как я понял для себя, он рассматривал два варианта развития своей политической карьеры, в победе на предстоящем конкурсе он не был уверен и просил дать ему время», - рассказал Крайн.

«Есть мы, а есть они». Депутат гордумы Барнаула Ворсин рассказал о причинах выхода из ЛДПР Новости 08.12.2020 10:52

Максим Крайн добавил, что «положил это заявление в стол, оставив его рассмотрение до ближайшего заседания Координационного Совета».

При этом глава ЛДПР заявляет, что Ворсин подал информацию «с искажением реальной ситуации».

«Мы все люди, в жизни у нас бывают победы и поражения, мы все сталкиваемся с проблемами, но решая свои проблемы, нужно оставаться порядочным человеком. Не знаешь как поступать, поступай порядочно», - подчеркнул он.

Напомним, о выходе депутата БГД Дмитрия Ворсина из партии стало известно только во вторник, 8 декабря. По словам самого Ворсина, это никак не связано с тем, что он претендовал на пост главы района. По данным «Политсибру», он был одним из главных кандидатов, на кого делало ставку краевое правительство. Но мятежные каменские депутаты и в этот раз показали зубы и выбрали главой одного из зачинщиков политического конфликта в Камне Ивана Панченко.

Но вернемся к ЛДПР. По словам Ворсина, он больше не может работать в партии (с которой он провел девять лет), в которой нет единой команды. На личности он не переходил и ничего против Максима Крайна не сказал, но дал понять, что в развале ячейки винит новое руководство. О том же пару недель назад сказала депутат краевого парламента, экс-координатор ЛДПР Евгения Боровикова. Она заявила, что рядовые члены партии, в том числе и она, были лишены права голоса и отлучены от деятельности ЛДПР. Боровикова считает, что в скором времени партию покинет еще несколько десятков членов.

25-летний Максим Крайн возглавил алтайскую ЛДПР в январе 2020 года. Для региона он новичок - раньше здесь не жил и не работал.