Домиленд получил премию Рунета 2020

Сервис для застройщиков и управляющих организаций Домиленд, входящий группу ВТБ, награжден самой престижной премией за вклад в развитие российского интернета — Премией Рунета 2020. Компания отмечена специальной номинацией «Лучший разработчик мобильных приложений в PropTech».

Команда Домиленда первой на российском рынке предложила и реализовала концепцию супераппа в сфере недвижимости. В приложении для клиентов создан бесшовный путь управления своим жилым объектом – от возможности поиска и покупки недвижимости до проживания и управления домом. Кроме того, сервис позволяет жителям общаться друг с другом, формируя локальные комьюнити.

За победу в конкурсе в этом году соревновались IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ и проекты, популяризирующие культуру и здоровый образ жизни.

Статуэтку премии Рунета получил Кирилл Воронов ­– основатель и технический директор Домиленд. «Сегодня никого не удивляет, что еду можно заказать в один клик, а такси приезжает через три минуты. Такой же уровень комфорта потребители ждут и дома. Мы разработали сервис, который делает управление домом прозрачным и удобным для всех участников жилищной экосистемы: застройщика, управляющей организации, покупателя недвижимости, дольщика, собственника, арендатора. Компания уже реализовала 47 мобильных приложений, которые доступны 550 тысячам пользователей. Ежедневно через приложения, разработанные Домилендом, застройщики и управляющие организации получают более 1600 заявок от жителей», — рассказал Кирилл Воронов.

Сегодня продуктами Домиленда пользуется более 250 организаций, а девелоперы и управляющие организации зарегистрировали более 12 тысяч сотрудников.

По данным App Store и Play Market, средняя оценка приложений Домиленд — 4,7 балла. Это самая высокая оценка в данном сегменте.