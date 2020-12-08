О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Бийская чиновница, попавшая под прицел силовиков, уволилась из администрации

Новости
0

Начальник управления ЖКХ Бийска Ксения Потехина ушла со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщила газета «Бийский рабочий».

Руководителем временно назначен Алексей Борин, который прежде работал замначальником управления и главы отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи.

Новость об уходе главы бийского ЖКХ со своего поста появилась ещё 4 декабря, однако до понедельника её так и не подтвердили. По информации издания, в ЖКХ не сразу заявили об увольнении Потехиной, потому что ей долго предлагали остаться на своём посту. Претензий к работе Потехиной не было.

Напомним, что Ксения Потехина в ноябре прошлого года оказалась участницей скандала. Она проходила свидетелем по делу о мошенничестве, связанном со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по улице Спекова в наукограде. Во время обысков в администрации, она оказалась в числе задержанных чиновников.

Стали известны фамилии бийских чиновников, задержанных в ходе планерки

Стали известны фамилии бийских чиновников, задержанных в ходе планерки

Новости

Силовики изъяли документацию и компьютеры

159

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000