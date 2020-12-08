Бийская чиновница, попавшая под прицел силовиков, уволилась из администрации

Начальник управления ЖКХ Бийска Ксения Потехина ушла со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщила газета «Бийский рабочий».

Руководителем временно назначен Алексей Борин, который прежде работал замначальником управления и главы отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи.

Новость об уходе главы бийского ЖКХ со своего поста появилась ещё 4 декабря, однако до понедельника её так и не подтвердили. По информации издания, в ЖКХ не сразу заявили об увольнении Потехиной, потому что ей долго предлагали остаться на своём посту. Претензий к работе Потехиной не было.

Напомним, что Ксения Потехина в ноябре прошлого года оказалась участницей скандала. Она проходила свидетелем по делу о мошенничестве, связанном со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по улице Спекова в наукограде. Во время обысков в администрации, она оказалась в числе задержанных чиновников.