Проект Алтайского педуниверситета «Мобильный дом культуры» завершился финальным концертом

Алтайский государственный педагогический университет завершил проект «Мобильный дом культуры». Он направлен на консолидацию студенческих и школьных объединений, реализующих культурно-просветительскую и творческую деятельность; популяризацию занятий творчеством среди школьников сельских территорий Алтайского края; продвижение культурного волонтёрства в молодежной среде.

Данный проект второй год подряд становится победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и реализуется при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». В прошлом году команда Мобильного дома культуры посетила села Ларичиха, Залесово, Налобиха, пос. Украинский.

В этом году в рамках проекта силами творческого объединения вуза «МОЛОДЕЖка» были организованы выездные творческие десанты в районы края. «Мобильный дом культуры побывал в пяти селах Тальменского, Ребрихинского, Троицкого, Павловского районов: Кашкарагаиха, Новотроицк, Троицкое, Паново, Павловск. В течение месяца студенты педуниверситета гастролировали по селам Алтайского края, показывали концерты, проводили мастер-классы и увлекали школьников своим творчеством, зажигали их сердца своим энтузиазмом.«Мобильный дом культуры приехал выступать к нам в школу, и его участники пригласили нас к себе на занятия. Через некоторое время мы сами отправились в Барнаул. В этой поездке я познакомилась с разными интересными людьми и новыми видами танца. Еще мы побывали на экскурсиях по Барнаулу, но больше всего понравилось, конечно, танцевать. Хотела бы поучаствовать в проекте ещё раз» – рассказала Даша Михамаленко, школьница из села Новотроицк Тальменского района. К традиционным мастер-классам по хореографии, вокалу и актерскому мастерству в этом году добавился мастер-класс по робототехнике.

В ходе этих поездок участники коллективов вуза знакомились с талантливыми сельскими ребятами и приглашали их в состав своих творческих студий и ансамблей. «Я смотрела на детей, у которых горят глаза, которые действительно этим хотят заниматься, и у меня возникало непередаваемое ощущение того, что проект очень крутой. МДК «мобильный» не только потому что его можно перенести куда угодно, он мобильный потому, что он развивает организованность, собранность, быструю реакцию, прежде всего, у детей» – подлилась впечатлениями Анастасия Болотина, студентка АлтГПУ, солистка вокальной студии «8 марта».

Эти объединенные коллективы и выступили в финале проекта на главной сцене педуниверситета. Репетиции проходили сначала дистанционно с помощью видеоуроков, а оттачивались за три дня до отчётника в Барнауле.

Пока юные артисты с головой погружались в вокал, танцы и актерское мастерство, ребята с площадки «Робототехника» чувствовали себя, как рыба в воде, в мире современных IT-технологий. Они постигали (а кто-то и совершенствовал) навыки программирования, конструировали роботов и побывали на экскурсии в детском технопарке Алтайского края – «Кванториум. 22».

Программа пребывания ребят в Барнауле была очень плотной и насыщенной и не только репетициями. По вечерам вожатые педагогических отрядов АлтГПУ проводили огоньки и игры, а днем для школьников организовали экскурсионную программу. Увлекательное путешествие по старому городу и музеям для них организовали студенты и молодые педагоги – команда проекта «Туризм без границ», также реализуемого при поддержке «Росмолодежь».

Ключевое событие проекта – концерт, был приурочен ко Дню добровольца в России. И вот он состоялся – финальный концерт проекта «Мобильный ДК». Кто-то вышел на сцену впервые, кто-то уже выступал, но это были маленькие сцены школ или сельских Домов культуры, а для кого-то эта сцена – родной дом, как студентов педагогического университета. Но в день концерта все волновались одинаково, одни переживали за себя, другие за успех своих дебютантов. И все друг друга поддерживали и вдохновляли. Потому что студенты и школьники стали за время проекта настоящей командой – командой Мобильного дома культуры АлтГПУ.