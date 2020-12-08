Директора алтайской школы могут осудить за превышение должностных полномочий

Следователи каменского межрайонного отдела СУ СКР возбудили уголовное дело против директора одной из школ в Камне-на-Оби. Об этом сообщили в Алтайском следственном комитете.

По версии следствия, в 2019 году школа и индивидуальный предприниматель заключили договор по ремонту здания учебного корпуса. Предприниматель работы выполнил, а директор подписал акт и заплатил 597 тысяч рублей. Однако подрядчик не до конца завершил перенос линии электропередач. Таким образом, бюджету был нанесён вред на сумму более 260 тысяч рублей.

Теперь директор обвиняется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в ведомстве.