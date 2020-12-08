Виктор Томенко снова занял последнее место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, по-видимому, забыл про Instagram. Рейтинг его активности в этой социальной сети опять оказался одним из худших. Об этом говорят данные исследования Агентства политических и экономических коммуникаций.

Первое место занял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев(@kobzevnasvyazi). Он разместил 27 постов и 84 «истории» в Instagram. На втором месте - Председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов (@konovalov_khakasia19). В его Instagram за одну неделю появилось 11 постов и 106 «историй». В тройку лидеров вошёл и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (@olegkuvshinnikov). У него 17 постов и 82 «истории».

Виктор Томенко же за неделю никаких публикаций в Instagram не сделал и «историй» не снимал. Алтайский губернатор остаётся в конце рейтинга несколько недель подряд. Последнюю публикацию в Instagram Томенко сделал 20 ноября. Тогда, на неделе с 16 по 22 ноября 2020 года, глава региона оказался на предпоследнем, 44 месте из 45.