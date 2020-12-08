Роспотребнадзор запретил елки и праздники в школах и детских садах до 2022 года

Документ, который продлевает действие санитарных правил работы школ и детских садов подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Согласно документу, до 1 января 2022 года продлевается действие «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», принятым в июне 2020 года.

Правила предписывают соблюдать социальную дистанцию в классах и проводить термометрию. При этом заполняемость классов и групп должна не превышать 50% от проектной.

Также фактически еще на год запрещаются массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.