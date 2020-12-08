Глава Алейска Маскаев согласован на должность министра природных ресурсов Алтайского края - источник

Власти согласовали назначение главы Алейска Иван Маскаев на пост министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. Об этом «Политсибру» сообщил компетентный источник.

Министр природных ресурсов Алтайского края ушел в отставку Новости 22.09.2020 9:25

По нашим данным, кандидатура Маскаева прошла согласование всех необходимых на то структур. Назначение состоится в ближайшее время.

Напомним, пост министра стал свободен 21 сентября 2020 года, когда в отставку ушел Владимир Попрядухин. О точных причинах его ухода не известно. Но в последнее время Минприроды нередко оказывалось в эпицентре скандалов. Так, в ноябре 2020 года суд признал виновными в превышении должностных полномочий бывшего замглаву минприроды Владимира Черных и начальника-лесничего Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева. В 2017 году чиновники незаконно разрешили рубку леса в защитных лесах. Кроме того, в последнее время ведомство находится в сложных отношениях с холдингом «Алтайлес» (после расторжения некоторых договоров на аренду леса предприятия холдинга стали обвинять чиновников чуть ли не в развале лесной отрасли).

С 22 сентября обязанности исполняет замминистра, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Беребердина.

Иван Маскаев родился в 1974 году в Усть-Пристанском районе Алтайского края. В конце 90-х работал лесничим в Клепиковское лесничество Верх-Обского лесхоза, а затем главным лесничим Ларичихинского лесхоза. В 2005 году занял пост исполнительного директора ООО «Алтай-Форест». В 2010 году стал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района. А через два года - главой района. В январе 2017 года депутаты Алейского городского собрания избрали Ивана Маскаева главой Алейска.

И, кстати, теперь в городе придется проводить новый конкурс на главу города. Имена потенциальных кандидатов выяснить пока не удалось.