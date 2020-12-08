Как в Алтайском крае закрыли Всероссийский фестиваль Михаила Евдокимова «Земляки» (фото, видео)

Как в Алтайском крае закрыли Всероссийский фестиваль Михаила Евдокимова «Земляки» (фото, видео)

В Алтайском крае завершился фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Финальное мероприятие прошло в театре Драмы. На нем побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов.

По традиции в концерте участвовали народные коллективы из регионов России, брат Михаила Евдокимова Константин Евдокимов, певица Вика Цыганова, заслуженный артист России Юрий Кузнецов-Таёжный. Приехал и юный исполнитель из Казани, 4-летний Арслан Сибгатуллин. Известность мальчик получил накануне 9 мая, когда его ролик на появившийся на "Ютубе" с исполнением песни «Священная война» набрал более 15 млн просмотров. После этого о нем сняли сюжеты ряд федеральных каналов, CNN, он стал частым гостем на федеральном телевидении. А вчера выступил на фестивале Михаила Евдокимова.

Из-за пандемии на Алтай не смогли приехать Галина Евдокимова, Александр Маршалл, Олег Митяев и Александр Михайлов, но они передали записи поздравлений

Кстати, в новой сцене у певицы Вики Цыгановой застряла туфелька. На помощь ей пришел муж, продюсер и поэт-песенник Вадим Цыганов.