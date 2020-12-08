«Есть мы, а есть они». Депутат гордумы Барнаула Ворсин рассказал о причинах выхода из ЛДПР

Алтайское отделение ЛДПР потеряло еще одного опытного бойца после смены координатора. Заявление о выходе из партии написал депутат Барнаульской Думы Дмитрий Ворсин. Он рассказал «Политсибру», что не мог продолжать работать в команде, которая развалилась на два лагеря.

«27 ноября я написал заявление о выходе из ЛДПР. С правовой точки зрения я исключен с момента подачи этого документа. Какого-либо согласования координационного совета партии не требуется. Сдавать мандат, выходить из фракции необходимости нет. Я продолжу свою депутатскую работу», - сообщил он.

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41-летний Дмитрий Ворсин был членом партии 9 лет. В 2017 году избран депутатом Барнаульской гордумы от ЛДПР. С апреля по декабрь 2017 года работал в качестве координатора ЛДПР. Занимает пост заместителя председателя комитета по законности и местному самоуправлению БГД.

Говоря о причинах выхода из партии, Ворсин не стал переходить на личности.

«Не хочу негативно отзываться о коллегах. Но нынешняя ситуация в партии меня не устраивает. Нет никакой работы, ничего не происходит. Партия не проводит мероприятий, ничего не инициирует. В алтайской ЛДПР сейчас период бездействия и абсолютной лояльности к ситуации. Не должно такого быть», - пояснил он.

И добавил, что сейчас вся партработа замкнута на паре человек, никакой команды нет, «есть мы и есть они». Его также не устраивает, что руководство партии перестало учитывать мнение опытных «жириновцев», которые «здесь родились, выросли и работают, и знают, электорат».

«Но ведь мы, как депутаты, несем ответственность перед избирателями. Нам задают вопросы: а почему партия не выступает против того-то, а почему партия молчит? И что отвечать?» - говорит Ворсин.

Он заверил, что его выход никак не связан с недавним выходом из партии еще одного представителя «старой» команды, депутата краевого парламента, экс-координатора Евгении Боровиковой. Причины схожи, но они покинули ЛДПР независимо друг от друга, заверил собеседник.

Также он подчеркнул, что его решение никак не связано и с участием в конкурсе на главу Каменского района. Напомним, Дмитрий Ворсин, по данным «Политсибру», был одним из главных кандидатов, но депутаты выбрали главой своего коллегу Ивана Панченко.

«В связи с конкурсом никто не просил меня, не ставил условий, чтобы я выходил из партии. Если бы меня выбрали и потом у жителей района, депутатов возникали вопросы по поводу моего членства в партии, то тогда, возможно, мне пришлось бы что-то решать», - сказал Ворсин.

Сжигая этот мост он уверен, что без дела не остается. Возможно, пойдет на следующие выборы от другой партии. Хотя никаких предложений ему пока не поступало. Если не пойдет, то продолжит юридическую и преподавательскую практику.

Глава реготделения партии Максим Крайн сообщил «Политсибру», что даст комментарий по этому вопросу позднее.