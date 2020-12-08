В Алтайском крае за сутки умерло еще 12 человек с коронавирусом и заразилось 219

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 350 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 - 6.

Барнаул – 69, Рубцовск – 22, Бийск – 17, Заринск, Михайловский район – 12, Родинский район – 11, Алейский район – 10, Яровое – 8, Локтевский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Залесовский, Мамонтовский районы – по 5 заболевших, Баевский, Косихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Завьяловский, Змеиногорский, Советский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Чарышский районы - по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27 910 человек. Уже выздоровели всего 24 393 человека. Умерло 1 220 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 635 (+6 за сутки) человек; иные причины смерти – 585 (+6 за сутки) человек.

По состоянию на 8 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 229 человек. Кроме этого, 1 262 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 131.

Минздравом края развернуто 5 330 коек, к кислороду имеют подключение 2832, с ИВЛ – 488. Резервных коек - 1839. Еще 193 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 864 535 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 198,84 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3927 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4274 за минувшие сутки.