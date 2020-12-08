120 тысяч барнаульцев получили доступ к гигабитному интернету

МТС сообщила о завершении первого этапа реализации модернизации сетей фиксированной связи в Барнауле. Теперь домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен для более, чем 120 тысяч горожан.

Первый этап модернизации охватил около 50 тысяч барнаульских квартир, расположенных в Индустриальном районе: улицах Шумакова, Малахова, Попова, Ускова, Павловском тракте и проспекте Энергетиков. В этом списке несколько крупных кварталов: «Дружный», «Лазурный», «2000» и «2023». Жители получили возможность просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах одновременно на нескольких устройствах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока.

Полный переход всей фиксированной сети МТС в Барнауле на гигабитную будет осуществлён в течение ближайших трёх лет.