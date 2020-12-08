О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

120 тысяч барнаульцев получили доступ к гигабитному интернету

Новости компаний
0

МТС сообщила о завершении первого этапа реализации модернизации сетей фиксированной связи в Барнауле.  Теперь домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен для более, чем 120 тысяч горожан.

Первый этап модернизации охватил около 50 тысяч барнаульских квартир, расположенных в Индустриальном районе: улицах Шумакова, Малахова, Попова, Ускова, Павловском тракте и проспекте Энергетиков. В этом списке несколько крупных кварталов: «Дружный», «Лазурный», «2000» и «2023». Жители получили возможность просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах одновременно на нескольких устройствах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока.

Полный переход всей фиксированной сети МТС в Барнауле на гигабитную будет осуществлён в течение ближайших трёх лет.

«В уходящем году многие наши абоненты были вынуждены работать, учиться и организовывать свой досуг, не выходя из дома. В связи с этим они подключали к домашней WI-FI-сети сразу несколько устройств: смартфон, планшет, ноутбук, телевизор. Мы увидели значительный рост интернет-потребления, а потому решили не только обеспечить высокоскоростным интернетом новостройки, но и модернизировать уже имеющуюся сеть, чтобы предоставить своим абонентам надежный интернет на комфортной скорости», - отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
﻿
﻿