Директора строительной фирмы будут судить за ремонт кулундинской школы

Уголовное дело главы строительной компании «Строй-Гарант», которая проводила капитальный ремонт школы в Кулундинском районе, Леонида Классена направлено в суд. Его обвиняют в хищении. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

Летом 2018 года компания заключила муниципальные контракты на капремонт здания кулундинской школы №5.

«Реализуя умысел на хищение денежных средств, директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы, содержащие виды, объемы и стоимость ремонтно-строительных работ на объекте, которые в действительности выполнены не были», - уточнили в Следственном комитете.

По версии правоохранителей, он похитил более 2,2 млн рублей.

На этом его поймали сотрудники краевого ФСБ. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье предусмотрен срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Следствие собрало немало доказательств его вины. На имущество и финансы наложили арест на 3 млн рублей. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил его в суд

Леонид Классен в содеянном не признался.