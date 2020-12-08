Специалист Центробанка рассказала, почему инфляция в Алтайком крае по статистике ниже, чем в магазине

По статистике Алтайкрайстата в октябре годовая инфляция в Алтайском крае составила - 3,9%. В сентябре была 3,6%. Это средняя цифра по потребительской корзине. Некоторые товары дорожают примерно также, некоторые сильнее, некоторые даже дешевеют. Однако люди в магазине замечают, что цены выросли гораздо сильнее. Откуда берутся официальные данные, выросли ли цены в связи с коронавирусом, "Политсибру" рассказала Управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

- Когда мы заходим в магазин, у нас складывается ощущение, что инфляция как будто в разы выше тех цифр, которые нам представляют...

- Давайте разберемся, почему появляется такое впечатление. В расчете инфляции участвует порядка 500 товаров и услуг. Это самый широкий набор – продукты питания, лекарства, одежда, развлечения, услуги ЖКХ, плата за обучение и еще много чего. Причем в расчет включается даже то, что мы, казалось бы, не используем каждый день. Допустим, консультации юристов, аренда банковского сейфа, проживание в гостинице. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Ее изменение и есть официальная инфляция, т.е. суммарный индекс. Далее действует уже наше личное восприятие. Представим, что вы регулярно покупаете какой-то товар, и цена на него выросла на 10%. Такой факт останется в вашей памяти. Таких товаров может быть несколько. В итоге вам кажется, что цены на все остальное растут также. Опять же, личная потребительская корзина отличается от официальной. Кто-то каждый день покупает мясо, а кто-то обходится без него. Кто-то меняет гардероб раз в полгода, а кто-то носит купленные вещи не один год. Отсюда и разница. К тому же, не все ведь дорожает. Например, в октябре по сравнению с прошлым годом у нас выросла цена на картофель и овсяные хлопья, а вот огурцы и пшено заметно подешевели. Так возникает разница между расчетной статистической инфляцией и личной. Если бы Росстат рассчитал инфляцию по вашей корзине покупок, то она вряд ли бы отличалась от вашей оценки, это просто математика.

- Как известно, в структуру общей инфляции входят три основные группы – продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В какой из этих групп в последнее время инфляция ускорилась сильнее всего в регионе?

- В октябре сильнее всего годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась на непродовольственные товары – до 4,1%, после 3,4% в сентябре. Из-за ослабления рубля выросли в цене компьютеры, ноутбуки, отдельные виды бытовой техники, ведь импортные товары и комплектующие приобретаются за иностранную валюту. Но, например, телевизоры стали стоить дешевле. В продаже появились новые бюджетные модели, за счет расширения предложения на рынке стоимость снизилась.

- Скажите, а как растут цены на лекарства в связи с коронавирусом? Сейчас этот вопрос волнует многих гораздо больше, чем стоимость телевизоров или компьютеров.

- Цены на лекарства в аптеках края выросли, это естественно в условиях эпидемиологической обстановки. Граждане покупают витамины и другие препараты для укрепления иммунитета. Высокий спрос подстегивает цены по законам рынка. В целом, цена на медикаменты за год выросла на 8,5%. Помимо этого, население стало активнее запасаться чистящими и моющими средствами. Их стоимость выросла в среднем на 6,2% по сравнению с прошлым октябрем.

- В этом году из-за пандемии граждане активно закупались продуктами первой необходимости, запасались так сказать впрок. Насколько эта ситуация повлияла на цены в местных магазинах, и какова продовольственная инфляция?

- Закупки впрок, на всякий случай, способствуют тому, что люди сами разгоняют инфляцию в магазинах. К примеру, в апреле, когда только начал действовать режим самоизоляции, мы видели повышенный спрос на гречку, муку, макароны. Соответственно цены на них стали расти быстрее. В октябре годовая инфляция на продукты питания составила 5,1%. Наш край – крупнейший производитель продовольствия в стране. Мы обеспечиваем питанием и себя, и другие регионы. Занимаем лидирующие позиции, например, по поголовью крупного рогатого скота, производству круп, сыров, масла, молока. Но в этом году мы столкнулись не только с коронавирусом, но и с другой проблемой – небывалой засухой. Аграрии потеряли часть урожая, возник дефицит кормов. В результате сократилось дойное стадо. Фермеры стали производить меньше молока, и оно подорожало в магазинах края. Непростая ситуация сложилась и с подсолнечником. Край находится в первой десятке регионов страны по объему производства маслосемян подсолнечника, однако в этом году культура пострадала от вредителей, а экспортный спрос на подсолнечник увеличился. В результате меньше сырья осталось для внутреннего рынка, стоимость подсолнечного масла для местных потребителей выросла. А вот по некоторым овощам и фруктам наметилось снижение цен. Подешевели огурцы и бананы за счет увеличения поставок.

- Сахар тоже вырос в цене, как мы видим. Сладкоежкам теперь несладко.

- Да, на сахар цены выросли. И товары, где он используется тоже стали стоить дороже, допустим, карамель и шоколад. Повлиял не только плохой урожай – на ситуации отразилось и сокращение посевов сахарной свеклы. В последние годы посевы увеличивались, но в этом году аграрии их сократили до 25 тысяч гектаров. Это отразилось на конечной цене сахара. Здесь опять проявляется эффект восприятия. Уже все забыли, что до августа этого года в крае цены на сахар снижались. Например, в январе сахар стоил почти на 40% меньше, чем в январе прошлого года. В 2019 году наш регион собрал рекордный урожай в новейшей истории свекловодства. Запасы были значительны. И только в сентябре этого года цены на сахар поползли вверх из-за тех обстоятельств, о которых я сказала.

- А что касается цен на услуги. Они также растут?

- Здесь прирост цен как раз замедлился до 1,9% – это минимальное значение за последние несколько лет. Усилились ограничения из-за коронавируса, и потребительская активность снизилась. Наиболее явно это отразилось на санаторно-курортной сфере, индустрии развлечений и отдыха. Замедлился рост цен на посещение бассейнов, подешевели билеты в кинотеатры, а также проживание в домах отдыха и пансионатах. Из-за COVID-19 авиакомпании лишились привычного пассажиропотока. Эта тенденция проявилась сразу же с введением режима изоляции весной. В апреле краевой аэропорт отмечал снижение пассажиропотока на 70%. И сейчас он еще не полностью восстановился. Авиакомпании стараются стимулировать спрос, предлагая билеты по все более выгодным ценам, поэтому снижение стоимости услуг воздушного транспорта в годовом измерении в октябре стало заметно.

- Как будет развиваться дальше ситуация с инфляцией по прогнозам Банка России?

- Предполагается, что в этом году она составит 3,9–4,2%в среднем по стране. В следующем году инфляция прогнозируется на уровне 3,5–4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Беседовала Анастасия Еремина