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Водителя такси в Алтайском крае оштрафовали за отсутствие маски на 7,5 тысяч рублей

Новости
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Водителя такси в Белокурихе оштрафовали на 7.5 тысяч рублей за отсутствие маски. Об этом рассказали «Политсибру» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Мужчина не надел маску при пассажирах. Тем самым, он нарушил часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Теперь, по решению суда, он заплатит государству административный штраф - 7, 5 тысяч рублей.

Всего сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели 2035 специализированных рейда и другие контрольно-надзорные мероприятия (всего 3631). Они проверяли соблюдение мер профилактики COVID-19, в том числе и ношение масок.  Из них  в общественном транспорте проведено 698 рейдов по итогам которых выдано 64 предписания.

«На сегодняшний день по факту несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований предприятиям и организациям края выдано 296 предписаний, составлено 27 протоколов. Суд назначил 3 штрафа», - заявили в Роспотребнадзоре.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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